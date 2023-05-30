France 24: «часть пейзажа» — берега Сены загрязнены пластиковым мусором

Ежегодно из Сены в море попадают сотни тонн пластиковых отходов, а некоторые обломки оседают на берегах французской реки и превращаются в особо вредный микропластик, рассказывает France 24. Различные организации пытаются бороться с таким загрязнением с помощью патрулирования и улавливающих сетей, а учёные призывают французов к сознательности.

На берегах Сены пластиковый мусор стал частью пейзажа. Каждый день течением приносит тысячи фрагментов разного размера.

РОМЕН ТРАМУА, геолог-седиментолог из университета Париж-Эст Кретёй: На 1 квадратном месте мы находим 4 килограмма пластика, 20 тысяч обломков, а из 20 тысяч обломков половина — промышленный пластиковый гранулят.

Этот геолог в окрестностях Руана пытается отследить путь, проделанный мусором за несколько лет.

РОМЕН ТРАМУА: Когда этот пластик попадает в аллювиальные отложения, он перемешивается с прутьями, которые его перемалывают, и так получается микропластик.

Большая часть осевших пластиковых обломков меньше пяти миллиметров. Многие откололись от более крупного мусора, который распадается с течением времени и остаётся в реке. Учёные утверждают, что отходы, даже мелкие, не обязательно оказываются в море. Они могут годами оставаться в том же районе и создавать так называемые зоны скопления. Лодки чистильщиков патрулируют реки в попытках устранить такую проблему. Также перед канализационными выходами помещают улавливающие сети.

СЕБАСТЬЯН ВАННЬЕ, сотрудник организации по обслуживанию сети канализаций Руана: Это определённо последнее средство, к которому можно прибегнуть, чтобы их (пластиковые обломки. — ИноТВ) поймать. Без сети они окажутся в центре потока, потом следует фрагментация до микропластика, и всё — больше мы их не увидим.

После заполнения сети поднимают, а их содержимое анализируют. В основном там пластиковые бутылки, бычки от сигарет, а также большое количество влажных салфеток. Учёные призывают население к росту сознательности.

РОМЕН ТРАМУА: Лучше было бы уменьшить использование пластика и главное — прекратить использование одноразового пластика.

По результатам исследования, проводившегося с 2017-го по 2020 год, из Сены в море ежегодно попадает 100—200 тонн пластика.