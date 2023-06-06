Politico: новые правила сортировки мусора привели к хаосу на улицах Брюсселя

Похоже, что попытка властей уменьшить количество отходов на улицах Брюсселя путём введения новых правил, регулирующих сортировку мусора, привела к противоположному эффекту, пишет Politico. По словам местных жителей, которые с трудом разбираются в новых правилах, неприятные последствия реформы заключаются в том, что город теперь стал ещё грязнее, чем когда-либо раньше, отмечается в статье.

Если вы живёте в Брюсселе и в последнее время «стали чувствовать себя так, как будто проснулись в Париже во время забастовки мусорщиков», то вы не одиноки, пишет Politico. Многие жители Брюсселя с трудом адаптируются к новым правилам по сбору мусора, которые недавно вступили в силу. И результаты этой реформы пока явно не помогли сделать улицы бельгийской столицы чище, подчёркивается в статье.



Напротив, по мнению многих, Брюссель стал ещё грязнее, чем когда-либо раньше. А местное население активно проявляет недовольство в социальных сетях, где уже появилась масса фотографий замусоренных улиц и жалоб на новые не очень понятные правила, соблюдать которые получается не у всех, отмечает Politico.



«Никто не пришёл, чтобы собрать мусор в нашем районе в новый (правильный) день. Но при этом кто-то из той же организации нашёл время, чтобы прийти через день и наклеить эти красивые наклейки на десятки неубранных мешков для мусора», — написал бельгийский журналист Пол Макналли на своей странице в Twitter, проиллюстрировав это фотографией. По его словам, все его соседи перешли на новый календарь сбора отходов, однако это не сработало.



«Наклейки были приклеены на эти мешки, чтобы привлечь внимание тех жителей, которые не соблюдают новый график по вывозу мешков с мусором», — в свою очередь, рассказал Этьен Корнес, представитель общественной организации Bruxelles-Propreté, отвечающей за сбор и вывоз отходов с улиц Брюсселя. По его словам, на каждой наклейке нанесён QR-код, который ведёт на сайт с новым календарём.



«Мы оставляем мешки на улице на период от 24 до 48 часов, чтобы местные жители осознали свою ошибку… По истечении этого времени подъезжают наши грузовики, чтобы всё забрать», — пояснил Корнес.



В рамках реформы правил по сбору мусора, итоги которой будут подведены через год, в Брюсселе теперь для каждого района указывается чёткий временной интервал, в течение которого предполагается выносить мешки для мусора на улицу — а не то время, когда их будут увозить, как это было раньше, говорится в статье. Кроме того, новые правила обязывают местных жителей сортировать все свои органические отходы и помещать их либо в оранжевые мешки, собираемые на обочине раз в неделю, либо в общий контейнер для компоста.



По данным властей, такие отходы обычно составляют до 40% от общего объёма мусора. И в то время как некоторые другие европейские города, такие как Амстердам, Париж или Любляна, выбрали централизованную систему сбора отходов в подземные или наземные контейнеры, Брюссель «по-прежнему печально известен своими протекающими и вонючими мешками с мусором, сваленными на тротуары», пишет Politico.



По словам министра окружающей среды Брюсселя Алена Марона, который отвечает за эту реформу, уже около 30% жителей Брюсселя перерабатывают мусор в контейнерах, в основном в больших многоквартирных домах. Власти будут пытаться увеливачить это число, однако «не в ущерб переработке», подчеркнул министр: «У нас есть опросы, которые показывают, что при контейнерной системе люди перерабатывают меньше отходов, чем при сборе у дверей каждого дома», — пояснил он.



По статистике, около трети всего продовольствия, производимого в мире в целом, в конечном итоге пропадает или оказывается среди отходов. По некоторым оценкам, Евросоюз при этом в среднем выбрасывает больше еды, чем импортирует — в мусор попадает до 20% тех продуктов, что здесь производятся, отмечается в статье.



В 2021 году в среднем жители Бельгии производили около 759 кг бытовых отходов на каждого человека в год, согласно последним доступным данным Евростата. На общеевропейском уровне страна уступает по этому показателю только Люксембургу, Дании и Австрии, подчёркивает Politico.



Что же касается переработки бытовых отходов, то в Бельгии этот показатель составляет около 53% — это немного выше, чем среднестатический уровень по ЕС (около 50%). При этом по переработке отходов от упаковки Бельгия занимает одно из первых мест в Европе с показателем около 79%, говорится в статье.



«Тот факт, что некоторые мешки остаются на улице, нас не удивляет», — также пояснил Корнесс. По оценкам властей, для полной адаптации местных жителей к новым правилам должно пройти от трёх до четырёх недель.



Однако многих обитателей бельгийской столицы раздражает тот факт, что у них практически есть всего пара часов, чтобы рассортировать и вынести на улицу свой мусор, согласно новому графику. «Вы должны быть студентом, безработным или пенсионером, чтобы вовремя выносить свои мусорные мешки», — заявил в этой связи либеральный брюссельский политик Александр Сомма, который также раскритиковал новые правила.



Кроме неудобного графика, недовольство у некоторых вызывает и тот факт, что пояснительные брошюры были принципиально напечатаны бельгийскими властями только на голландском и французском языках. И это делает их недоступными для проживающих в стране иностранцев, которые не говорят ни на одном из этих двух языков, отмечается в статье.



«Мы сообщали об этом за два месяца… и мы не можем выпускать брошюры на всех языках, иначе это будет уже энциклопедия», — заявил Марон. «Люди должны выучить французский или голландский языки. Или пускай смотрят на веб-сайте», — заключил бельгийский министр в интервью Politico.