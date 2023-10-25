«Важный игрок»: польский эксперт обозначил позицию России на Африканском континенте

Несмотря на то что у Москвы в Африке есть много международных конкурентов, после Китая, именно ей африканцы рады больше всех, рассказывает журналист Марчин Южвицкий. В статье для Biznes Alert он напоминает о соглашении на строительство Россией АЭС в Буркина-Фасо, которая отвернулась от своего исторического партнёра в лице Парижа, возможно, в пользу Москвы.

«13 октября 2023 года было подписано соглашение о строительстве Россией АЭС в Буркина-Фасо, где доступ к электроэнергии имеет менее четверти населения. Это страна, где с прошлого года у власти стоит военный режим, который стремится диверсифицировать своих партнёров и сблизиться с Россией», — пишет на портале Biznes Alert журналист Марчин Южвицкий.

В статье он рассказывает, что большую часть электроэнергии Буркина-Фасо получает из биотоплива, такого как древесный уголь и древесина, в то время как на нефтепродукты приходится треть общего объёма энергоснабжения. По его словам, именно в этой стране также одни из самых высоких показателей затрат на электроэнергию в Африке.

Автор также обращает внимание на то, что не так давно Буркина-Фасо дистанцировалась от своего исторического партнёра и бывшей колониальной державы — Франции, солдаты которой должны были покинуть страну в феврале этого года. Он напоминает, что несколько месяцев назад российская делегация нанесла визит в страну, в ходе которого состоялась встреча с новым военным лидером Ибрагимом Траоре. Обе стороны обсудили возможное военное сотрудничество, более того, по имеющейся информации, уже сейчас большая часть техники армии Буркина-Фасо поступает из России. «Действия россиян, однако, не заканчиваются на Сахеле», — отмечает журналист.

В июле в ходе саммита в Стамбуле президент России Владимир Путин подчеркнул, что заинтересован в развитии энергетического сотрудничества с африканскими странами. Он добавил, что на разных стадиях разработки находятся более 30 энергетических проектов с участием России в 16 различных странах Африки. Марчин Южвицкий отмечает, что в настоящее время на Африканском континенте работает только одна атомная электростанция — в Коберге, недалеко от Кейптауна.





«Россияне в Африке и их энергетические инициативы, вне всяких сомнений, встречают на своём пути конкуренцию. В плане инвестиций в атомные электростанции Китай по-прежнему остаётся лидером. Однако это вторая в очереди держава, которой рады и которую хорошо принимают на этом континенте», — признал журналист.

В качестве примера он приводит содействие России Египту в строительстве атомной электростанции ​​стоимостью $30 млрд, в соответствии с соглашением, подписанным в 2017 году. В том же году Москва также заключила соглашение о строительстве электростанции в Нигерии, но проект ещё не был начат. Кения также объявила о планах построить свою первую атомную электростанцию ​​к 2027 году, но ещё не определилась, в пользу кого сделает свой выбор.

«Россияне не одиноки на Африканском континенте, у них много конкурентов, но они, безусловно, очень важный игрок, которого очень хорошо принимают африканские страны», — резюмировал журналист.