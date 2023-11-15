New York Times: бунт против израильской политики Байдена — 500 американских чиновников и управленцев осудили действия администрации

Более 500 американских госслужащих подписали письмо с протестом против политики президента США в отношении Израиля, сообщает The New York Times. Всё это представители около 40 правительственных ведомств, в том числе Госдепартамента. Каждый день количество собранных подписей растёт, люди требуют немедленного прекращения огня и срочную доставку гуманитарной помощи в Газу.

Администрация президента получила открытое письмо, подписанное более чем 1000 сотрудников Агентства США по международному развитию против поддержки Израиля в войне в Газе, пишет The New York Times. При этом письмо является анонимным, так как у работников агентства есть «опасения за личную безопасность и риск потенциальной потери работы».

Также более полутысячи чиновников и других госслужащих оставили свою подпись под протестным письмом, которое было направлено президенту США. «Мы призываем президента Байдена срочно потребовать прекращения огня, а также призвать к ослаблению напряжённости текущего конфликта, добившись немедленного освобождения израильских заложников и необоснованно задержанных палестинцев, восстановить подачу воды, топлива, электричества и обеспечение других базовых нужд, а также доставки в сектор Газа необходимой гуманитарной помощи», — гласит текст письма.

Автор статьи отмечает, что количество подписей растёт ежедневно и президенту Байдену присылают обновленную информацию о количестве несогласных. В том числе письмо подписывают сотрудники Совета национальной безопасности, ФБР и министерства юстиции.

«Подавляющее большинство американцев поддерживают прекращение огня», — говорится в письме со ссылкой на октябрьский опрос, согласно которому 66% американцев, включая 80% демократов, считают, что США должны оказать давление на Израиль с целью прекращения огня.

Также граждане не хотят, чтобы страна была втянута в очередной конфликт на Ближнем Востоке.

При этом Байден и Блинкен, как и руководство Израиля, заявляют, что они выступают против прекращения огня, потому что это даст возможность ХАМАС перегруппироваться для «будущих атак». Поэтому была выбрана тактика коротких перерывов в боевых действиях для гуманитарной помощи. Вообще, как отмечает издание, американские официальные лица утверждают, что они сделали больше, чем любая другая страна, для того, чтобы обеспечить поступление в Газу хотя бы части помощи.

По словам некоторых американских чиновников, несогласие по поводу Газы отражает разрыв между поколениями и исходит в основном от сотрудников в возрасте 20—30 лет, хотя были люди и более старшего возраста, также поставившие свою подпись.

Письма протеста появились после 23 октября, когда около 70 мусульманских и арабских чиновников встретились с высокопоставленными сотрудниками администрации Байдена. Встреча началась с вопроса о том, сталкивались ли они с давлением со стороны родственников или друзей с требованием уволиться из-за того, что администрация Байдена поддерживала Израиль в конфликте. По словам одного из участников мероприятия, «десятки рук поднялись вверх». Кто-то из участников встречи плакал и просил скорее прекратить кровопролитие в Палестине.

В понедельник Энтони Блинкен ответил на внутреннее несогласие сотрудников Госдепартамента сообщением, отосланным по электронной почте. В нём он говорил о том, что понимает, какими глубоко личными для многих являются настоящие события и что люди могут быть не согласны и иметь своё мнение по данному вопросу. «Мы слушаем вас: то, чем вы делитесь, ложится в основу нашей политики и наших сообщений», — отметил в своём письме госсекретарь.