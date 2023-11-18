Экс-сотрудник Госдепа: военная помощь со стороны США делает Израилю только хуже

Израиль уже не одно десятилетие получает существенную военную помощь со стороны США — однако эта помощь в конечном счёте лишь подрывает его же безопасность, ни на йоту не приближая регион к стабильности и миру, полагает бывший сотрудник Госдепа США Джош Пол. Как пишет Пол, который до недавних пор возглавлял в ведомстве ответственное за поставки оружия военно-политическое бюро, но уволился в знак протеста против политики в отношении Израиля, безоговорочная поддержка Вашингтона лишь укрепляет у израильского руководства чувство безнаказанности, повышая вероятность нарушений прав палестинцев.

«18 октября я уволился из Государственного департамента, поскольку не мог поддерживать поставки американского оружия для ведения конфликта в Газе, где, как я знал, его применят для убийства тысяч гражданских лиц, — пишет в своей статье для The New York Times бывший директор военно-политического бюро Госдепа США Джош Пол. — Я не увидел никакой готовности к пересмотру долгосрочного политического курса, который так и не обеспечил мир и даже навредил как стабильности в регионе, так и безопасности самого Израиля».

Ответ на вопрос о том, почему военная помощь Штатов лишь вредит безопасности еврейского государства, Пол искал много лет — и пока работал в военно-политическом бюро Госдепа, и ранее, когда занимал пост советника координатора США по вопросам безопасности, много времени проводя на Западном берегу реки Иордан, признаётся он в своём материале. «В этой своей роли я часто ездил между Рамаллой и Иерусалимом, продвигая «дорожную карту» мирного урегулирования, которая, как искренне верили в администрации Джорджа Буша — младшего, должна была в итоге наконец вывести к решению вопроса через создание двух государств», — вспоминает он.

Как подчёркивает Пол, в настоящий момент США ежегодно предоставляет Израилю по меньшей мере $3,8 млрд в качестве военной помощи — то есть больше, чем любой другой стране, не считая Украины. «Большие объёмы помощи идут примерно с 70-х годов XX века и отражают давнюю договорённость Америки с Израилем на основе принципа «безопасность в обмен на мир» — то есть предполагается, что чем безопаснее себя ощущает Израиль, тем более серьёзные уступки он сможет делать в пользу палестинцев», — разъясняет бывший сотрудник Госдепа. Кроме того, с середины 90-х годов Вашингтон также остаётся крупным спонсором базирующихся в Рамалле сил Палестинской национальной администрации (ПНА) — он обеспечивает палестинцам подготовку и оружие, считая, что они смогут в итоге сами обеспечивать свою безопасность, освободив от этой задачи израильтян. «Но и в том, и в другом случае логическое обоснование для оказания помощи имеет фатальный изъян», — сетует автор.

Что касается Израиля, предоставляя ему гарантии безопасности «вслепую», США не только не открыли дорогу к миру — они создали у Тель-Авива убеждённость в том, что он может без каких-либо серьёзных последствий предпринимать всё более деструктивные шаги, включая, к примеру, расширение незаконных поселений на Западном берегу, констатирует Пол. При этом одновременно Израиль стал одним из мировых лидеров по экспорту вооружений и на сегодняшний день имеет вооружённые силы, которые входят в число самых высокотехнологичных армий планеты, напоминает чиновник. «Все эти факторы создали у израильского политического руководства ощущение, что они могут и в физическом, и в политическом отношении оттягивать решение палестинского вопроса бесконечно долго», — рассуждает он.

По мысли Пола, ярче всего такой настрой Тель-Авива проявился в рамках недавних усилий по нормализации отношений между Израилем и арабским миром, инициированных администрацией Дональда Трампа, а затем продолженных при Джо Байдене. Хотя во многих отношениях подобная нормализация напрашивается уже давно, она строилась на концепции о том, что Израиль можно интегрировать в арабский мир, несмотря на бессрочную оккупацию территорий и все остальные вопросы исключительно за счёт экономического стимула, а также общей для стран региона заинтересованности в сдерживании влияния Ирана, подчёркивает он.

Подобные тезисы, впрочем, вдребезги разбил разгоревшийся теперь в Газе конфликт, благодаря которому палестинский вопрос вновь оказался в центре внимания международного сообщества, продолжает автор. «Как бы ни старались США, Израиль и лидеры арабских государств, включая фактического правителя Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, заключить безопасность в рамки понятий прагматизма и двусторонних отношений, население арабских стран всё равно глубоко волнует судьба палестинцев, — поясняет Пол. — По мере продолжающегося роста числа погибших мирных жителей Газы и Западного берега становится ясно, что достичь какого-либо соглашения о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем без включения в него существенных подвижек в сторону политического урегулирования ситуации с палестинцами достичь будет непросто».

Помогая Израилю, в последние годы США не только не учитывали региональный политический контекст, но и те рамки, которые Вашингтон старается соблюдать в плане военной поддержки всех остальных стран, дабы учитывать опасения в области соблюдения прав человека, отмечает Пол. Как разъясняет чиновник, в соответствии с так называемыми законами Лихи (названы в честь американского сенатора Патрика Лихи. — ИноТВ) американские власти не могут оказывать поддержку военным подразделениям, в отношении которых выдвигаются обоснованные обвинения в тяжких преступлениях против прав человека. Между тем, в отличие от всех остальных получателей американской помощи, которым её предоставляют лишь после тщательной проверки на предмет подобных преступлений, Израиль пользуется особым положением: США сначала отправляют израильтянам оружие, а затем уже ждут докладов о нарушениях, достоверность которых оценивается посредством специальных бюрократических процедур при участии правительства Израиля, рассказывает экс-сотрудник Госдепа.

Что характерно, в рамках этих процедур в серьёзных нарушениях прав человека не было уличено ни одно подразделение израильских силовиков — даже несмотря на то, что о таких нарушениях сообщали международные правозащитные организации, подчёркивает Пол. По мнению автора, подобный курс США не только противоречит американским же ценностям (а то и законам), но и создаёт у Израиля чувство безнаказанности, увеличивая вероятность нарушений прав человека (в том числе и израильскими поселенцами против мирных палестинцев) и дополнительно подрывая доверие между двумя народами, необходимое для мирного урегулирования.

Попытки США поддержать власти Палестины, укрепив её силы безопасности, тоже не дали никаких результатов — даже несмотря на то, что Вашингтоном руководили самые благие намерения, убеждён Пол. Целью этого проекта было создание для Тель-Авива надёжного партнёра в плане безопасности — и, как чиновник смог убедиться лично, работая с ПНА «в поле», в первую очередь американцы пытались доказать израильским военным, что те могут доверить задачу по обеспечению безопасности в Израиле своим палестинcким коллегам. С этой целью сотрудники палестинских разведслужб получали от Израиля информацию об интересующих его лицах, а палестинские силовики должны были вместо ЦАХАЛ проводить операцию по их задержанию. Однако такая кампания не только подорвала авторитет ПНА среди палестинского населения, но и так ни в чём и не убедила израильскую сторону, которая воспринимала каждый отказ палестинского суда отправлять задержанных без каких-либо оснований людей под арест как свидетельство о «дырявом» характере всей системы, пишет чиновник.

А, например, в ходе акций протеста на Западном берегу в связи с гибелью 1300 мирных жителей в Газе в результате израильской операции, демонстрантов оттесняли от израильских военных как раз сотрудники палестинских сил безопасности — и это, вероятно, окончательно убило легитимность ПНА в глазах самих палестинцев, отмечает Пол. Доверие Тель-Авива администрация в конечном итоге тоже так и не завоевала: на прошлой неделе израильский премьер Биньямин Нетаньяху прямо отказался передавать контроль над Газой ПНА после завершения боевых действий.

Раз США не могут не применять помощь в плане обороны и безопасности в качестве инструмента воздействия на ход израильско-палестинского конфликта, им нужно кардинальным образом пересмотреть свой подход, полагает Пол. По мнению чиновника, Вашингтон мог бы, к примеру, начать применять для Израиля те же законы и практики, что и для всех остальных стран в мире, — ведь если американцы не будут даже помышлять о том, чтобы применить в отношении Тель-Авива рычаг влияния, чтобы заставить его прекратить шаги, подрывающие мирное урегулирование, то в существовании такого рычага нет особого смысла. Кроме того, Америка может поступить с Израилем так же, как со многими другими получателями её помощи, и увязать её с выполнением конкретных политических условий; в случае с Израилем таким условием могло бы выступить прекращение строительства поселений на Западном берегу, считает автор.

Ещё одним разумным шагом для США стало бы переосмысление военной помощи палестинской стороне с тем, чтобы не подрывать, а наоборот, укреплять легитимность ПНА — что становится ещё более важной, но вместе с тем гораздо более трудной задачей из-за нынешнего конфликта, в условиях которого многие палестинцы считают администрацию соучастницей оккупации, а в ХАМАС видят лидеров палестинского сопротивления, пишет автор. Для того чтобы добиться такой цели, придётся изменить структуру помощи таким образом, чтобы палестинское общество могло получить контроль над собственными силами безопасности, а также признать претензии палестинцев на государство, предупреждает Пол.

«Я ушёл со своего поста потому, что не считаю, что поставки американского оружия должны продолжаться в таких условиях, когда нам известно, что это оружие, скорее всего... создаст или усилит риск нарушений прав человека, включая нанесение вреда большому числу гражданских лиц и их убийство, — подытоживает Пол. — Острее всего это сейчас проявляется в виде градом сыплющихся на сектор Газа боеприпасов, многие из которых поставила Америка. Но говоря шире, такая ситуация существует и будет сохраняться до тех пор, пока США будут использовать подход к Израилю, не учитывающий последствия оказания ему этой помощи, а она не только провоцирует дальнейшие нарушения прав палестинцев в Газе и на Западном берегу, но и в долгосрочной перспективе никак не помогает Тель-Авиву обеспечить стабильный мир и безопасность, право на которые имеют все мирные жители».