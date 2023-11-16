Bloomberg: США продолжают незаметно наращивать объёмы военной помощи Израилю

Американские чиновники всё чаще призывают Израиль избегать жертв среди мирного населения Газы, однако в то же время США продолжают без огласки наращивать военную помощь Израилю, передаёт Bloomberg. По данным Пентагона, на конец октября были доставлены 36 тыс. боеприпасов 30-миллиметрового калибра, 1800 гранатомётов M141 и по меньшей мере 3500 приборов ночного видения.

Пентагон незаметно увеличил военную помощь Израилю, несмотря на всё чаще звучащие призывы американских официальных лиц к израильскому руководству избегать жертв среди мирного населения в секторе Газа, сообщает Bloomberg.

Как отмечает новостное агентство, о наращивании помощи стало известно из документа оборонного ведомства США, который называется «Запросы высокопоставленного лидера Израиля» и датирован концом октября. Эти поставки вооружения выходят за рамки широко разрекламированной помощи Израилю в виде ракет-перехватчиков для системы ПРО «Железный купол» и «умных бомб» производства компании Boeing.

В соответствии с документом, оружие либо уже поставляется, либо Пентагон работает над тем, чтобы направить его из запасов в США и Европы. Например, на конец октября были доставлены 36 тыс. 30-миллиметровых боеприпасов, 1800 гранатомётов M141 и по меньшей мере 3500 приборов ночного видения.

Официальный представитель Пентагона отказался комментировать вопрос, однако из заявления оборонного ведомства следует, что Вашингтон «использует несколько путей — от внутренних запасов до отраслевых каналов США, — чтобы обеспечить Израилю средства для самообороны».

«Эта помощь в области безопасности продолжает поступать почти ежедневно», — гласит заявление. В нём также сказано, что США быстро поставляют высокоточные боеприпасы, бомбы малого диаметра, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и другие боеприпасы.

Неправительственные организации выступили с критикой расширения военной помощи Израилю, утверждая, что американские поставки позволили стране продолжать бомбардировки сектора Газа. По данным ХАМАС, в Газе уже погибло более 10 тыс. человек.

В понедельник более 30 гуманитарных организаций направили письмо министру обороны Ллойду Остину, призывая не отправлять Израилю боеприпасы 155-миллиметрового калибра. В письме сказано, что использование подобных снарядов становится «неизбирательным», когда речь заходит о секторе Газа, который является одним из самых густонаселённых мест в мире. Организации указали на то, что эти снаряды часто падают на расстоянии 25 м от намеченной цели.

При этом, по данным Bloomberg, помимо прочего, Израиль запросил более 57 тыс. 155-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов, 20 тыс. винтовок M4A1, 5 тыс. приборов ночного видения PVS-14, 3 тыс. гранатомётов M141, 400 120-миллиметровых миномётов и 75 боевых машин. Также Израилю нужны 200 беспилотников Switchblade 600, но их нет на вооружении американской армии. По данным агентства, Украина закупала эти беспилотники напрямую у компании AeroVironment.