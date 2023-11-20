Daily Telegraph: конец западного господства — упадок глобализации ведёт мир к конфликтам

Глобализация обеспечила миру относительно спокойное время для экономического развития после Второй мировой войны, однако после череды кризисов многие страны возвращаются к протекционизму, рассказывает The Daily Telegraph. Прошедший саммит Байдена и Си показывает, что торговые войны ведут к нестабильности, следствием которой стала лавина недавних конфликтов.

Запад только начинает осознавать, что либеральная демократия распространялась не за счёт своей внутренней привлекательности, а благодаря военным победам, пишет The Daily Telegraph. Стоило дать слабину, как выяснилось, что некоторые страны были прозападными лишь на словах. Теперь они поменяли свои взгляды и не хотят вводить санкции против России или ставят знак равенства между демократическим Израилем и террористическим ХАМАС.

Прошедший саммит Байдена и Си показывает, какую высокую цену придётся заплатить за торговые войны, которые дестабилизируют миропорядок. Когда господствующая в мире держава переживает упадок, пустоты заполняют насилие и хаос. Относительный мир и процветание после Второй мировой войны опирались в большой степени, чем принято считать, на глобализацию. Международная торговля лишает стимула вести войну за ресурсы и возможности продолжать военные действия, потому что агрессора могут лишить критически важных материалов.

Расцвета глобализация достигла после 1980-х при доминировании США, однако потом банковский кризис, падение объёмов мировой торговли и возвращение протекционизма, которому способствовала пандемия, привели к её упадку. «Торговые войны хороши, в них легко побеждать», — заявил Дональд Трамп, подписывая указ о введении пошлин на китайский импорт. Джо Байден ускорил переход США к автаркии, главным образом из-за провального Закона о снижении инфляции — классического примера протекционизма.

Похожей схеме следует ЕС, Си Цзиньпин также дал понять, что не хочет зависеть от международного импорта. Однако протекционизм всегда больше всего вредит той стране, которая ему следует: по данным аналитической компании US Tax Foundation, пошлины на китайские товары можно сравнить с самым высоким повышением налога за десятилетия, что лишило работы 173 тыс. американцев. Аналогично отход Китая от либерализации в сторону экономического национализма лишил его возможности мирно присоединить Тайвань, а также стать надёжным партнёром для Запада.

Как и в начале XX века, на смену однополярному миру приходит не только вражда, но и возрождение гибельной иллюзии об автономности государств, подчёркивает в заключение The Daily Telegraph. Последствием таких процессов стала недавняя лавина конфликтов, которая знаменует начало неспокойных времён.