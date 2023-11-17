Economist: неудачи Джо Байдена в торговле играют на руку Китаю

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско принесёт лишь разочарование для азиатского рынка, уверен The Economist. Центральным событием, к которому было приковано внимание, стала встреча глав Китая и США. Однако самые значимые решения, как правило, принимаются за кулисами.

Центральным событием ежегодного саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско стала встреча глав США и Китая. Именно к ней было приковано всё внимание. Однако, когда речь заходит о конкуренции между этими державами, самые значимые решения принимаются, как правило, за кулисами, пишет The Economist.

Участники саммита рассчитывали, что главным итогом торговых переговоров будет объявление Индо-Тихоокеанской экономической рамочной программы (IPEF) и предложение Америки в области торговли для 13 региональных экономик. Всё это считалось главным оружием США в борьбе за экономическое влияние в азиатском регионе.

Вместо этого, как сообщает журнал, администрация Байдена объявила о прекращении обсуждения по цифровой торговле. Не будет также никаких объявлений о торговой части экономической рамочной программы, которая считалась одним из четырёх столпов сделки. А учитывая, что до президентских выборов остался всего год, весь процесс явно затягивается на неопределённый срок.

Как поясняет The Economist, цифровая торговля — очень крупная и быстро развивающаяся отрасль. В неё входят онлайн-сервисы, трансграничные потоки данных и электронная коммерция.

Азиатские страны потеряли надежду на расширение доступа к американским рынкам после того, как Дональд Трамп вышел из Транстихоокеанского партнёрства (ТРР) — более объёмного соглашения, чем IPEF. Одним из последних заявлений Америки о международной открытости стала поддержка открытия цифровой торговли.

Соглашение, подписанное Трампом с Канадой и Мексикой в 2018 году, запрещало таможенные пошлины на цифровые продукты и локализацию данных (практику принуждения компаний хранить данные в стране, где они собираются).

Демократы восприняли более мягкие правила цифровой торговли скептически из-за опасений по поводу влияния американских технологических гигантов, уточняет издание. Есть запрос на то, чтобы убедиться в отсутствии ограничений при регулировании искусственного интеллекта. И изменение позиции Байдена якобы отражает эти сдвиги.

Причём для либеральных экономик региона это лишь последнее в череде разочарований. Новая Зеландия, Чили и Сингапур в 2020 году подписали соглашение, регулирующее множество вопросов — от сертификации безбумажной торговли до сотрудничества в таких новых областях, как искусственный интеллект и финтех.

Участники этого соглашения надеялись склонить и Америку к более обширному сотрудничеству. Однако сейчас это выглядит маловероятным, констатирует The Economist. Вместе с тем после того, как Америка сделала шаг назад, далее может последовать локализация данных.

Так, Индия и Индонезия недавно приняли законы о конфиденциальности без строгих требований к локализации данных. По мнению Найджела Кори из фонда информационных технологий и инноваций, это произошло во многом из-за американской пропаганды. Без такого давления вероятность того, что страны встанут на националистический путь, гораздо выше.

В настоящее время политика США в Азии в основном ограничивается двусторонними сделками, которые выгодны промышленной политике Байдена, сообщает издание. А эта политика направлена на стимулирование внутреннего производства.

На этой неделе президент Индонезии Джоко Видодо прибыл с визитом в Вашингтон. Это стало первым шагом в переговорах двух стран о полезных ископаемых для аккумуляторов. На долю Индонезии приходится почти половина никеля, добытого в мире в прошлом году. Правительство Филиппин стремится к заключению аналогичного соглашения.

Когда Америка выходит из многосторонних сделок, в дело вступает Китай. У этой азиатской сверхдержавы немного шансов присоединиться к Транстихоокеанскому партнёрству, пришедшему на смену ТПП. Но, по мнению The Economist, региональное всеобъемлющее экономическое партнёрство, торговое соглашение с участием 14 стран, которое вступило в силу в прошлом году, ещё крепче привяжет к нему азиатские экономики.

В борьбе за влияние на азиатскую торговлю, которая развернулась между США и Китаем, лишь одна из сторон достигла прогресса, считает издание. Азиатские правительства не возлагали больших надежд на IPEF. По их мнению, эта программа не могла стать эквивалентом официальных торговых сделок. Однако даже если соглашение и будет когда-либо достигнуто, оно всё равно не дотянет и до такой низкой планки.