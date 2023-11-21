Le Figaro: над Украиной навис призрак военного поражения

Тупиковая ситуация на украинском фронте и новый конфликт на Ближнем Востоке заставляют Запад задуматься о возможном поражении Киева, рассказывает Le Figaro. Россия тем временем продемонстрировала незаурядную стойкость на фоне кризисов и санкций, а российская армия — способность менять военную тактику вслед за противником.

После провала контрнаступа на Украину посыпались неудачи, которые заставляют Запад задуматься о её возможном поражении, пишет Le Figaro. Не дожидаясь осенней распутицы и зимнего холода, ситуация на фронте зашла в тупик, что подтвердил глава ВСУ Валерий Залужный. В интервью The Economist он рассказал, что пока Киев ждал западное оружие, которое выделяют по крупицам, российская армия усилилась и адаптировалась к изменениям на поле боя.

Кроме того, война между Израилем и ХАМАС как по мановению волшебной палочки вытеснила Украину из новостей и вопросов на политических заседаниях. Внимание Запада, уже почти два года прикованное к обстановке на украинском фронте, переключилось на новый конфликт на Ближнем Востоке. «Мы соперничаем с Израилем за американские боеприпасы, — объясняет Павел Климкин, бывший министр иностранных дел Украины. — Ещё хуже будет, когда прибудут американские истребители F16: у Израиля такие же, так что нет уверенности в том, что бюджет США позволит поставлять достаточно боеприпасов для обеих стран». Климкин предупреждает, что «время работает против» Украины.

В Кремле об этом знают и упиваются своей уверенностью в победе, отмечает французская газета. Экс-глава украинского МИД считает, что Владимир Путин хотел бы привести Россию к победе до президентских выборов, назначенных на март 2024 года. Российский лидер всё чаще появляется и выступает на публике. Во время одного из выступлений он заявил, что у Киева нет другого выбора, кроме как «капитулировать» или «прекратить своё существование».

Согласно официальным СМИ, бунт Пригожина в августе не нанёс никакого ущерба авторитету властей, которые пользуются разногласиями между Владимиром Зеленским и его главнокомандующим Валерием Залужным. Политические элиты сплотились вокруг Путина, чьё переизбрание уже практически гарантировано. «Украинский вопрос решится на поле поя. Мы не будем вести переговоры, — заявил один из представителей элит. — Военное поражение Украины ожидается до следующего мая». Союзники Кремля делают ставку на «нехватку» солдат на Украине и «усталость» Европы и США от войны. Также Москва очень рассчитывает на уход Джо Байдена с поста президента.

Некоторые западные эксперты надеялись, что социальные и политические кризисы этого года приведут к постепенному коллапсу российской армии, пишет издание. «Европейцы недооценили военный потенциал России», — указывает директор аналитического центра «Новая Европа» в Киеве Алёна Гетманчук. Россия вновь продемонстрировала незаурядную стойкость, воспитанную в ужасные периоды советской диктатуры, в том числе во время Второй мировой войны, а до этого — тяжёлым царским временем. Российская армия показала, что способна адаптироваться на поле боя и менять тактику, ориентируясь на своих противников, — например, использовать больше дронов.

Надежды Запада на дипломатическую изоляцию России разбились: так называемые страны Глобального Юга заявили либо о поддержке Кремля, либо о доброжелательном нейтралитете в украинском конфликте. Ожидаемого Западом экономического краха также не случилось: Москва обходит санкции благодаря поддержке союзников. Военная промышленность круглосуточно работает на нужды армии и производит большое количество боеприпасов. Минобороны объявило, что военный бюджет на 2024 год увеличится на 70% по сравнению с этим годом. «С такой суммой, которой располагает Кремль, российская армия может продержаться на фронте множество лет», — предупреждает Павел Климкин.

В то же время в Евросоюзе слова расходятся с делом: обещания поставить Киеву миллион боеприпасов к весне 2024 года пока выполнены лишь на 30%. Некоторые европейские лидеры объявили о переходе на военную экономику, однако так и не сделали этого. Парализованные ядерной угрозой со стороны России и страхом усугубить конфликт, западные страны выделяли военную помощь экономно, нерешительно и с опозданием. Такая поддержка позволила Украине оказывать сопротивление в течение 21 месяца, однако её недостаточно, чтобы победить в конфликте.

Теперь, когда США вынуждены направить фонды на Ближний Восток, а приближающиеся президентские выборы могут положить конец спонсированию Киева, украинский вопрос вновь донимает Европу. По мнению Алёны Гетманчук, проблема в том, что Европа не видит в нём срочности. «Европейские лидеры ждут американских выборов и надёются, что тем временем на Украине произойдёт чудо, — объясняет глава центра «Новая Европа». — Все верят, что Украина может продержаться ещё год или два без дополнительной помощи, но это не так. Мы не можем сражаться до последнего украинца».