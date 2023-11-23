Зеленский всегда был марионеткой США и НАТО, но теперь он надоел даже своим «хозяевам», заявил журналист Дэнни Хайфон на своём YouTube-канале. Бывшего героя и борца за демократию теперь неохотно принимают на западных саммитах, откровенно просят «быть благодарным» и «разговаривать в приличном тоне», а также публично призывают провести выборы с целью избрать нового руководителя страны.

А тут ещё Зеленский. Теперь этот политический кризис включает и Зеленского. На протяжении всего конфликта нас закидывали пропагандой о том, что Зеленский — это лидер демократии, посмотрите, какой он сильный… Помните, в начале конфликта, первые полгода-год, так нам только и говорили: «Посмотрите на его бронежилет! Он такой мужественный! Он на поле боя! Это лидер, которого мы всегда хотели!» Но вы же изучаете неоколониализм, Ричард. И всем всегда было совершенно ясно, что он является рупором марионетки США и НАТО.

Однако теперь для Зеленского многое изменилось. Он приезжал в Вашингтон, приезжал в ООН. The New York Times писали: «Эй, Зеленский, ты должен быть благодарен своим хозяевам! Разговаривай с ними в приличном тоне! И, может быть, надень костюм, хотя бы раз!» А он в итоге сделал всё с точностью до наоборот. Он читал нотации в ООН, мол, нам нужно больше, нам нужно больше… Он поехал в Вашингтон, где получил от конгресса холодный приём — всё прошло за закрытыми дверями.

А теперь ещё появились слухи о выборах, которые кажутся умным ходом США — они настаивают на этом с тех пор, как Блинкен ездил в Киев, кажется, в начале сентября. Тогда они вдруг заговорили о том, что «может быть, вам стоит провести выборы…». Но мне это кажется безумием — они же сами позволили Зеленскому запретить всё и вся! Вся оппозиция, все политические партии, которые говорили хоть что-то критическое о режиме Зеленского, были запрещены. А теперь США добиваются проведения выборов. А потом ещё жена Зеленского в эфире 60 Minutes говорит: «Ну, если он будет баллотироваться, мы не уверены, что украинцы поддержат его… Но я поддержу его в любом случае!»

Больше не чувствуется этого огня. Это как когда батон начинает плесневеть, и ты думаешь, что можно просто достать один кусок и всё будет хорошо, а выясняется, что плесень уже повсюду. Это похоже на то, что произошло с Европой. Они думали, что они на вершине, что всё, что они делали с Россией в рамках этого конфликта, сработает… Что ж, похоже, плесень повсюду. Всё прогнило.

Дата выхода в эфир 22 ноября 2023 года.