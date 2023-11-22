Французский экс-дипломат: западная поддержка Украины тает, а без неё Киеву не победить

Расклад сил в украинском конфликте сместился в сторону России, уверен французский экс-дипломат Жерар Аро. Как отметил эксперт в эфире телеканала LCI, до сегодняшнего дня отстающая от России по всем статьям Украина держалась благодаря западной поддержке, однако последняя слабеет с каждым днём.

ЖЕРАР АРО, бывший посол Франции в США и Израиле: Внесём ясность: расклад сил в пользу России. До сегодняшнего дня украинцы могли сопротивляться, благодаря огромной финансовой экономической поддержке Европы и военной поддержке США. Но смотрите. Возьмём США. Мы даже не знаем, сможет ли Джо Байден провести через конгресс новый пакет помощи.

ВЕДУЩИЙ: Из-за республиканцев.

ЖЕРАР АРО: Из-за республиканцев. А потом будет ноябрь 2024 года и возможное избрание Дональда Трампа. Если Трампа изберут (а он обещает решить проблему за 24 часа, говорит, что восхищается Путиным), для России это будет джекпот. Для России война будет выиграна. Это так.

Если бы я был русским, если бы я был Путиным, я бы, очевидным образом, не стал ни о чём договариваться сегодня, а подождал бы ноября 2024 года с шампанским наготове. Это первое.

Что касается европейцев, помните, пранкеры разыграли по телефону госпожу Мелони? И она, сама того не зная, сказала правду журналистам. И что же она, итальянский премьер-министр, сказала? Она сказала: «Да, в Европе, среди моих коллег есть общая усталость от этого конфликта».

ВЕДУЩИЙ: Вы думаете, она сказала правду?

ЖЕРАР АРО: Да, думаю, она сказала правду. Инфляция, всё это оказывает давление на европейские страны. Разумеется, есть страны, горящие энтузиазмом из-за того, что находятся на границе и чувствуют угрозу со стороны России: страны Восточной Европы и Скандинавии. Но если вы думаете, что в Мадриде или Лиссабоне энтузиазм такой же, здесь есть повод для сомнений.

Так вот, у нас имеется сильная Россия, у которой есть средства, и Украина — храбрая, но сильно отстающая от противника, который ввёл войска, во всех отношениях. И имеется ситуация, в которой поддержка Украины, в частности, со стороны США, становится всё более проблематичной.

Дата выхода в эфир 20 ноября 2023 года.