Европейский союз незаметно влезает в новые долги ради финансирования Украины, и это в конечном итоге может привести его к краху, заявил в эфире TVL французский политик и евродепутат Тьерри Мариани. По его словам, европейцы тратят на поддержку Киева сотни миллиардов евро, убеждая граждан, что речь идёт о займах, а не о пожертвованиях. Однако эти деньги никогда не вернутся в бюджет европейских стран, уверен политик.

ТЬЕРРИ МАРИАНИ, депутат Европейского парламента от партии «Национальное объединение»: На сегодняшний день в области финансов у нас действует «бесплатный бар» для Украины. По словам господина Борреля, верховного представителя Европейского союза, до октября все страны Европейского союза — это его собственные слова — уже выделили 80 миллиардов (евро. — ИноТВ) в качестве безвозмездной помощи и займов Киеву. И давайте внесём ясность: эти займы никогда не будут возвращены. Сегодня Украина — банкрот, её финансовое дыхание поддерживается западными странами. Нам говорят: «Это не пожертвования, это займы». Но эти займы никогда не вернут.

Когда я говорю о 80 миллиардах, не забывайте, что средний вклад Франции в европейские финансы составляет 17—18 процентов. Таким образом, я не слишком силён в математике, но 17—18 процентов от 80 миллиардов — это будет около 14—15 миллиардов, которые косвенным образом будут оплачены французским налогоплательщиком. На последней сессии к этому добавилось ещё 20 и 50 миллиардов. 20 миллиардов на то, что назвали «механизмом финансирования ради достижения мира», хотя в реальности мы финансируем поставку боеприпасов. И 50 миллиардов на поддержку Украины на плаву в финансовом плане. Потому что, если во французском бюджете есть проблемы, в украинском бюджете происходит трагедия.

Итак, на самом деле, Европейский союз совершенно незаметным образом влезает в долги ради финансирования Украины. И кроме того, нам объявляют, что восстановление оценивается примерно в 300 миллиардов. 300 миллиардов. А процесс включения (Украины в ЕС. — ИноТВ) обойдётся в 150 миллиардов. Я не… Мы полностью… Это жонглирование миллиардами, уже не знаешь, как их сосчитать.

Госпожа фон дер Ляйен находится в этом безумии… Вы знаете этих людей, которые говорят: «Мы пишем историю, поэтому границ не существует». Всегда легко писать историю кровью одних и на деньги других. Сегодня мы находимся в процессе запрограммированного расширения Европейского союза, которое, на мой взгляд, может разрушить Европейский союз.

Дата выхода в эфир 18 ноября 2023 года.