Украина испытывает острый демографический кризис ввиду исчезновения всего молодого поколения украинцев. Об этом заявил аналитик Ларс Берн порталу SwebbTV. После послушного выполнения Киевом указаний Запада будущее страны выглядит «чрезвычайно мрачно», хотя и у Европы перспективы отнюдь не радужные. Тесные отношения Киева с Вашингтоном привели к возможному полному уничтожению украинского государства, что наводит на мысль, зачем Швеция так рьяно рвётся вступить в НАТО.

В марте 2022 года мирное урегулирование между Украиной и Россией было практически достигнуто, но Запад этому помешал, поскольку грезил мечтами «раздавить Россию», на что согласился киевский режим. В результате, вместо этого Европа ослабла, а Украина была разрушена, а её молодое поколение исчезло. Об этом заявляет шведский аналитик Ларс Берн в беседе с порталом SwebbTV.

После послушного выполнения Киевом указаний Запада будущее Украины выглядит «чрезвычайно мрачно», хотя и у Европы перспективы отнюдь не радужные. На этом фоне экономика России демонстрирует уверенный рост.

Шведский эксперт отмечает, что Украина испытывает острый демографический кризис ввиду исчезновения всего молодого поколения украинцев. «Поколение, которое родит следующее поколение, не существует. В демографической пирамиде пусто», — пояснил Берн.

В то же время власть имущие на Западе восторгаются перспективой вступления Украины в НАТО и ЕС и тем, что страна будет «процветать» в будущем с помощью Запада. Всё это — не более чем просто слова, пишет SwebbTV. «Как, чёрт возьми, это удастся сделать, когда всё молодое поколение исчезнет?» — задаётся вопросом Ларс Берн, возмущённый тем, что если вооружённый конфликт продолжится, то Украины просто-напросто не останется. С другой стороны, подконтрольные России земли будут процветать, ведь российская экономика крепнет, тогда как Европа вступает в рецессию.

То, что США остановили жизнеспособное мирное урегулирование между Россией и Украиной весной 2022 года, было подтверждено из нескольких источников. Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в радиоинтервью, что это «хорошо известный факт в мире дипломатии».

Усилия Западной Европы по «ослаблению России» привели к ослаблению самой Европы. Тем не менее, на удивление Берна, Европа не хочет останавливаться в этом своём стремлении. По его мнению, некомпетентные европейские лидеры должны были бы уже давно понять бесперспективность своих действий и остановиться, но у них «нет тормозов», и они продолжают любой ценой нестись вперёд.

Таким образом, занятие Киевом стороны США не только разрушило Украину, но и сильно ударило по Европе. И кто знает, что ждёт Швецию после членства в НАТО, пишет автор статьи. Тесные отношения Украины с этой военной машиной привели к возможному полному уничтожению государства.

«Киссинджер однажды сказал, что быть врагом Америки может быть опасно, но быть другом Америки фатально», — напомнил Ларс Берн в завершение интервью порталу SwebbTV.