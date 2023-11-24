JF: не в силах поддерживать миф о своей «незаменимости», США невольно уступают Ближний Восток России и Китаю

Слова о «незаменимости США» не только не соответствуют реальности, но и вызывают вполне обоснованный гнев других стран, заявил американский политолог профессор Джон Миршаймер в интервью Judging Freedom. А война в Газе ещё больше подрывает американские позиции: США с каждым днём всё труднее поддерживать миф о своём превосходстве, пока Россия и Китай укрепляются на Ближнем Востоке.

Вот Мэтт Миллер, представитель Госдепартамента, красноречиво рассуждает о Китае. Я хотел бы услышать ваши мысли по этому поводу и особенно прошу вас обратить внимание на последнюю его фразу, почти смехотворную, о незаменимости Соединённых Штатов. Послушайте.

МЭТТ МИЛЛЕР, представитель Госдепа США: Мы приветствуем конструктивную роль Китая на Ближнем Востоке. Госсекретарь напрямую дал это понять в своих личных беседах с Ван И. Я звонил Ван И во время нашей первой поездки на Ближний Восток и говорил, что, если они могут что-то сделать для предотвращения обострения конфликта с точки зрения использования связей со странами Ближнего Востока, которыми они располагают, мы будем только рады. Госсекретарь продолжил эту беседу с Ван И здесь, и у них состоялся очень продуктивный разговор на эту тему. Однако рассматривая этот вопрос в более широком плане, я бы отметил, что все стороны, с которыми мы общались во время нашей последней поездки, неоднократно говорили про незаменимость Соединённых Штатов.

Он же это не серьёзно? Не могли же другие страны сказать его боссу, госсекретарю Блинкену, что США незаменимы? Это ведь миф, который тянется от Джорджа Буша — младшего до Джо Байдена. А может быть, он зародился ещё и до Джорджа Буша — младшего…

ДЖОН МИРШАЙМЕР, политолог, профессор Чикагского университета: Кажется, это Мадлен Олбрайт сделала данную фразу знаменитой. А недавно её стал повторять и президент Байден. Эта фраза вызывает гнев Китая и России. А когда я в последний раз смотрел на карту, обе эти страны находились в Азии — но ведь он говорит именно об этих странах, именно с ними взаимодействовали США. И есть множество других стран, которым такое заявление тоже совсем не по душе, потому что эта фраза подразумевает американское превосходство.

Но, возвращаясь к вопросу о том, как США относятся к присутствию Китая на Ближнем Востоке и вовлечению Китая в конфликт в Газе. Я думаю, что господин Миллер говорил исключительно о попытках предотвратить обострение напряжённости — если бы китайцы могли помочь нам предотвратить обострение конфликта на Ближнем Востоке, мы бы, конечно, это оценили. Но ни в каком другом случае мы не пожелаем, чтобы китайцы вмешивались в ситуацию на Ближнем Востоке. Мы хотим, чтобы он принадлежал только нам.

США хотят быть доминирующей державой в дипломатическом, экономическом и военном плане в этом регионе мира. Но в результате конфликта в Газе нам становится крайне сложно сохранять эту позицию. Мы открыли окно возможностей для Китая и России, и неудивительно, что обе страны воспользовались этими возможностями.

Дата выхода в эфир 23 ноября 2023 года.