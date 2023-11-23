Guardian: освобождение уже в четверг — Тель-Авив и ХАМАС достигли сделки об обмене части израильских заложников

Израиль и ХАМАС при посредничестве ряда стран договорились об освобождении группировкой 50 заложников, захваченных в ходе рейда на израильскую территорию в начале октября, пишет The Guardian. По некоторым данным, первые заложники будут отпущены уже в четверг. Взамен Тель-Авив согласился приостановить военную операцию в секторе Газа, а также освободить из мест заключения 150 палестинских женщин и детей.

Власти Израиля и группировка ХАМАС в среду заключили сделку, предусматривающую передачу Тель-Авиву 50 израильских заложников в обмен на прекращение огня на четыре дня и освобождение 150 палестинских женщин и детей из израильских тюрем, сообщает The Guardian.

По данным The Guardian, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал сделку с ХАМАС «сложным, но необходимым решением» и подчеркнул, что такой шаг поддержали все израильские силовые ведомства. Нетаньяху вместе с тем пообещал, что после возвращения заложников военная операция в секторе Газа будет возобновлена. «Мы ведём войну, и мы будем эту войну продолжать. И продолжать мы будем до тех пор, пока не достигнем всех своих целей», — приводит британское издание его слова. Как подчёркивается в материале The Guardian, аппарат главы израильского правительства при этом объявил, что режим прекращения огня будет продляться на сутки за освобождение каждых десяти дополнительных заложников.

Представители ХАМАС подтвердили заключение «гуманитарного перемирия» с Израилем, отдельно отметив, что Тель-Авив также согласился пропустить в Газу дополнительную гуманитарную помощь и прекратить вылеты боевой авиации на севере сектора, а на юге — их ограничить, пишет The Guardian.

Договорённости между израильтянами и палестинской группировкой, достигнутые спустя почти семь недель после начала операции Израиля в секторе Газа, были заключены при посредничестве Катара, Египта и ряда других игроков, а также президента США Джо Байдена, которого отдельно поблагодарил премьер-министр Израиля: по словам Нетаньяху, американский лидер помог Тель-Авиву получить более выгодные условия, увеличив количество освобождаемых заложников и сократив уступки с израильской стороны, сообщает The Guardian. По информации газеты, сам Байден приветствовал сделку и пообещал добиваться освобождения всех израильтян, имеющих американское гражданство. Как выяснили журналисты The Guardian, среди освобождённых будет трое граждан США, включая девочку трёхлетнего возраста.

Когда начнёт действие режим прекращения огня и будут освобождены первые заложники, пока не ясно, однако Биньямин Нетаньяху сообщил, что это должно будет произойти в течение двух суток, сообщает британское издание. При этом чиновник администрации Байдена заявил, что передача заложников начнётся уже в четверг утром.

Как подчёркивают корреспонденты The Guardian, освобождение израильтян представляет большую сложность в том числе и потому, что некоторых из них удерживает не ХАМАС, а организация «Палестинский исламский джихад», а также местные преступные группировки. Представители ХАМАС в ходе переговоров с израильской стороной предупреждали, что местонахождение части заложников им неизвестно; в ответ Израиль предложил палестинцам выбрать 50 женщин детей из тех заложников, которые находятся под их контролем, а уже затем заняться поиском остальных. Отдельной проблемой для ХАМАС является то, что по условиям сделки ей будет необходимо доставить заложников в целости и сохранности к границе с Израилем, что само по себе является нетривиальной логистической задачей, упоминается в материале The Guardian.

Война между Израилем и группировкой ХАМАС началась после рейда палестинских боевиков, в ходе которого погибли около 1200 человек, а 240 были захвачены в заложники, напоминает The Guardian. В результате начатой в ответ Тель-Авивом военной операции в Газе, по данным палестинской стороны, погибли 14 тыс. жителей сектора, а ещё 2700 числятся пропавшими без вести.

Если заключённые теперь договорённости будут выполнены, на территории Газы останутся около 190 заложников, примерно половина из которых являются военнослужащими, говорится в материале британского издания. Подавляющее большинство захваченных ХАМАС людей — израильтяне, но почти половина имеют также гражданство другой страны: Аргентины, Германии, США, Франции, Таиланда, Непала или России.

До сих пор вести о судьбе заложников появлялись редко. Как перечисляют корреспонденты The Guardian, в минувший вторник представители группировки «Исламский джихад» объявили о гибели одного из удерживаемых ими людей, тогда как ХАМАС в середине октября освободила ещё четырёх пленников, включая двух граждан США и двух израильтян. В свою очередь, вооружённые силы Израиля в ходе своей операции в прошлом месяце смогли обнаружить одного из своих военнослужащих, ранее захваченных палестинцами, а на прошолой неделе — объявили об обнаружении тел ещё двух заложников.

Как констатируют журналисты The Guardian, сделка с Израилем станет серьёзным пропагандистским успехом для ХАМАС и может обернуться ощутимыми внутриполитическими трудностями для Биньямина Нетаньяху: в ходе обсуждения вопроса о перемирии в правительстве Израиля прердставители ряда входящих в правящую коалицию ультраправых партий выступили резко против заключения договорённостей с палестинцами, настаивая на необходимости продолжать военную операцию для получения более выгодных условий.