Шеф-редактор Die Weltwoche: Запад повторяет в Газе ту же ошибку, что и на Украине

Израиль продолжает беспощадные бомбардировки Газы, политики на Западе пытаются найти им оправдания. Шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кёппель критикует такой способ ведения боевых действий и считает: тем самым сейчас «просто закладывают фундамент для 100 лет ненависти в будущем». По его мнению, на Западе повторяют с ситуацией в Газе ту же ошибку, что и на Украине, а именно: впадают в крайности. Кёппель связывает это с «внешнеполитической безграмотностью» западных элит.

РОДЖЕР КЁППЕЛЬ, шеф-редактор Die Weltwoche: Война на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие люди чувствуют то же, что и я, и просто переворачивают страницы. Я знаю, что не следует этого говорить, потому что тогда это значит, что ты человек с каменным сердцем, тебя ничего не беспокоит, ты не хочешь проявить сочувствие... Нет, это не так! Но нужно быть честным. У нас есть заботы и в своём огороде, и когда я смотрю на заголовки новостей об Израиле, то у меня внутри всё расколото.

Во-первых, я понимаю, что государство защищается после теракта, и это, конечно, так. Во-вторых, и это тоже факт, подобный теракт возник не на пустом месте, он имеет сложные причины. Ведь для любого конфликта всегда нужны двое. В-третьих, что точно ясно, такого типа бомбардировки Газы, даже если их сейчас оправдывают и даже восхваляют тамошние военные, они этим типом бомбардировок просто закладывают фундамент для 100 лет ненависти в будущем.

Ненависть просто переносится в будущее. А идея о том, что ХАМАС можно разбомбить, или точнее ненависть, которую воплощает ХАМАС (а мы видели 7 октября, что это за ненависть: всеподавляющая ненависть, сбивающая с толку ненависть, пугающая ненависть), даже здесь, далеко, в безопасной Швейцарии выбивает тебя из колеи. И ты спрашиваешь себя, что же случилось? Эта радикальная ненависть, с ней нельзя бороться бомбами. Я не знаю, как в итоге обезвредить такую ненависть. Возможно, это вообще невозможно, а может, это проще, чем мы думаем. Но они точно не смогут сделать это с помощью бомб, и мысль о том, что они могут сделать это с помощью бомб, столь же нелепа, как и то, что нам говорят вот уже полтора года. Что мы «должны сделать всё возможное, чтобы остановить этого сумасшедшего в Москве, потому что, если он добьётся своего на Украине, тогда он пойдёт прямо в Прибалтику, оттуда в Польшу, а из Польши в Германию и завоюет всю Европу до Лиссабона включительно».

Эти детские идеи существенно повлияли на внешнюю политику в Европе. Я просто хочу сказать, что, учитывая те ошибочные политические суждения, которые наша политическая элита сделала за последние несколько месяцев в отношении России и Украины, нам следует просто быть осторожными, когда мы высказываемся по Израилю и по Ближнему Востоку. Потому что наша внешняя политика кажется мне достаточно безграмотной. Нами управляют внешнеполитические неучи, которые постоянно скачут из одной крайности, в другую. И люди видят это, они больше не принимают участия в этом, они не согласны с этим.



Остановимся на этом и вернёмся к Украине. Я наконец-то читаю то, о чём мы (журнал Die Weltwoche. — ИноТВ) сообщаем уже несколько недель. «В Германии официально проживают около 190 тысяч украинцев призывного возраста», — об этом сообщает газета Die Welt. То есть люди дезертируют, люди бегут от Зеленского, единственные, кто ему ещё верен, это наши политики, которые закидывают его деньгами, при этом американцы сейчас прекращают денежные выплаты. «Позорные предложения о прекращении огня, только Зеленский всё ещё верит в победу?» — да! Всем этим кабинетным генералам и политрукам из мейнстримных СМИ приходится смущённо признавать, что они, возможно, были неправы. Они уже один раз сбились с пути и собираются снова совершить ту же ошибку относительно Израиля. Поэтому я и проявляю тут скромность (в оценках. — ИноТВ), ведь Ближний Восток — очень взрывоопасная территория.



Дата выхода в эфир 20 ноября 2023 года.