Картина западных СМИ об украинском кризисе «рушится с головокружительной скоростью», — шеф-редактор Die Weltwoche

После нападения ХАМАС на Израиль Украина практически исчезла со страниц мировой прессы. От тех, кто на Западе выступал за помощь Украине, «больше не слышно даже писка, они полностью переориентировались», — констатирует Роджер Кёппель, шеф-редактор Die Weltwoche. Конфликт подавался как «финальная битва цивилизаций», а его освещение «становилось всё более зримо лицемерным», теперь же построения западной прессы «рушатся с головокружительной скоростью», столкнувшись с реальностью. В следующий раз западным СМИ нужно быть скромней и не опоясываться «взрывчаткой самодовольства и самомнения», предупреждает Кёппель.

РОДЖЕР КЁППЕЛЬ, шеф-редактор Die Weltwoche: То, что я сейчас замечаю в обсуждениях, невероятно. Они уже больше года нас настраивали, что на Украине, так сказать, «защищают душу Запада» и что за неё надо бороться. Не самим, конечно, нет-нет, ни в коем случае. Но нам необходимо дать оружие, нужны санкции. Со всем нашим рвением морального самовозвеличивания нам предстоит встать на баррикады против «варварства самодержавия», против «этого дьявола из Москвы». Финальная битва культур, финальная битва цивилизаций, самозащита Западом своей свободы, своего правового государства, своих ценностей. Ореол, который возложили на себя комментаторы, становился всё более ярким и всё более зримо лицемерным.

И вдруг, после 7 октября, похоже, никто больше не заинтересован в войне на Украине. Журнал Time опубликовал статью, в которой Зеленский был изображён чуть ли не безумным диктатором. Лебединая песня. А затем, с почти зловещей скоростью, вся риторическая артиллерия последних нескольких месяцев внезапно исчезает, для того чтобы теперь говорить об Израиле. Говорить о следующем цивилизационном противостоянии там, о следующей библейской финальной битве.

И тогда вы просто замечаете, насколько они взволнованны, насколько они не в себе и не контролируют себя, в той мере, как казалось некоторым среди нас. Контраст поразительный. И это те же люди, которые не устали констатировать актуальность и моральную неуязвимость своих теорий «борьбы последних дней» относительно Украины и России, так сказать. От тех же самых людей больше не слышно даже писка, они полностью переориентировались. И да, это, оказывается, может произойти так быстро.



Не хочу делать никаких высокомерных комментариев по поводу происходящего, я думаю, нужно просто осознавать, как быстро люди могут подпадать под власть заблуждений. Как быстро журналисты и политики могут подпадать под власть заблуждений. И, конечно, они поддаются заблуждениям тем быстрее, если у них есть ощущение, что все считают так же, поскольку журналисты и политики всегда остаются оппортунистами. Что, по сути, является положительным моментом, то есть они всегда пытаются адаптироваться к настроению большинства и тому, что подсказывают им их чувства. Да, журналисты и политики, как и люди в целом, всегда стараются соответствовать предполагаемому мнению большинства, мнению большой группы, тому, что устроит, по их мнению, всех людей.



Поэтому давайте немного отойдём от этой «артиллерии библейской финальной битвы», от этих поясов смертников со взрывчаткой самодовольства и самомнения, которые нацепили некоторые, и поймём, что человек может ошибаться, пока он живой. И особенно, когда он, кажется, полностью уверен в себе. Тогда возникает опасность, риски. Тогда опасность заблуждений особенно велика. И я думаю, что последние 18 месяцев мы провели на американских горках, наполненных драматическими интерпретациями этой войны, которая действительно расстраивает. Тут вопросов нет. Но вся концептуальная основа, вся интерпретационная структура, которая была создана вокруг них, сейчас рушится с головокружительной скоростью. Поэтому мой стартовый посыл сегодня, основанный на актуальных примерах: будьте скромны.





Дата выхода в эфир 04 ноября 2023 года.