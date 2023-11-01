Redacted: ФБР платило Twitter за цензуру

Как стало известно из утечки внутренней переписки Twitter, ФБР заплатило компании больше трёх миллионов долларов в качестве возмещения за потраченное время на работу по правительственным запросам. Журналистка Redacted полагает, что Twitter искусственно скрывал твиты и каналы людей, которые высказывали неудобную для властей позицию по вопросам Украины, Хантера Байдена или пандемии.

На министерство юстиции подали в суд, потому что они не признают преступными выплаты денег, которые правительство США сделало в адрес Twitter. Речь идёт о цензуре в промышленных масштабах. Мы знаем, что США расширяют военно-промышленный комплекс, у нас есть биофармацевтический промышленный комплекс, он пока не уходит с повестки дня. У нас есть и промышленный комплекс по цензуре. Он расширяет цензуру, медиакомпании используют его, чтобы повысить контроль, расширить свою власть и заработать денег.

Так что мы знаем, что правительство заплатило Twitter, чтобы компенсировать им часть законных расходов. Это следует из одного из ранних документов Twitter, который у нас уже почти год. В прошлом декабре их предоставил журналист Майкл Шелленбергер. Вспомните это электронное письмо в рамках внутренней переписки Twitter, где говорится: Джим (имеется в виду бывший сотрудник правительства Джим Бейкер, который стал ведущим советником Twitter), Джим, представляешь, это программа по возмещению расходов в рамках наших ответов на судебные запросы ФБР. Перед запуском программы Twitter решил не взимать согласно этому законному праву возмещение за время, затраченное на обработку запросов от ФБР. Но сейчас, представляешь, мы получили три миллиона долларов. Посмотрите, с октября 2019 года эта цифра составляет 3 415 323 доллара. Эти деньги использовались руководством для таких вещей, как тренировки, создание инструментов и так далее.

Итак, здесь в Twitter говорят, что получили более трёх миллионов долларов от ФБР, потому что они делали то, что говорило ФБР. Мы вам это показывали, это было в оригинальных документах Twitter. Когда правительство говорило, что есть люди, критикующие вакцины, законы о ношении масок или карантины, можно ли их поместить ниже, их каналы, эти конкретные твиты? Даже правдивые вещи, как, например, что, если у вас коронавирус, возможно, у вас есть природный иммунитет, который может быть лучше, чем вакцина. Такие твиты опускались ниже по заказу правительства. То же происходило и в других темах: война на Украине, компьютер Хантера Байдена… Не будем вновь перечислять остальные свидетельства.

Дата выхода в эфир 31 октября 2023 года.