Independent: конфликты в Газе и на Украине грозят Байдену провалом на выборах

Выборы в США должны были определяться состоянием экономики — но успехи администрации Байдена в этой сфере не получают должной оценки, пишет The Independent. Вместо этого американскую политику будоражат конфликты в Газе и на Украине, чем умело пользуется Дональд Трамп.

«Это экономика, глупый», — афоризм, придуманный Джеймсом Карвиллом для Билла Клинтона в президентской гонке 1992 года, теперь подходит ко всем выборам в США, отмечает британская газета The Independent. Это основной и очевидный момент, согласно которому все выборы сводятся к ощущению людьми своего экономического благополучия. К этому относится и ответ на вопрос: «Лучше ли мне живётся сейчас, чем 4 года назад?»

Но что, если в 2024 году это не работает? Если посмотреть на результаты опросов о президентстве Байдена, то окажется, что он не получает никакой похвалы за тот экономический подъём, который, похоже, происходит в США. Число рабочих мест растёт, инфляция снижается. Речь идёт уже не о рецессии, а о мягкой посадке американской экономики.

Что сейчас будоражит американскую политику, так это происходящее на Ближнем Востоке и Украине. Отчасти это связано с извечным американским спором об изоляционизме: Америка на первом месте против глобального лидерства; разводной мост против защитника демократии и международного порядка, основанного на правилах. Но дело также в том, что рябь от берегов сектора Газа в Восточном Средиземноморье теперь доходит до Соединённых Штатов, подчёркивает британская газета.

Посмотрите на политическую карту США. Один из ключевых штатов — Мичиган. Трамп победил там в 2016 году, Байден победил в 2020 году с перевесом в 160 тыс. человек. Но в Мичигане проживает одно из самых высоких в США число мусульман — около четверти миллиона человек. На этих двух выборах они в подавляющем большинстве голосовали за Байдена, особенно после того, как Трамп в 2016 году предложил запретить въезд в США всем мусульманам. Однако они не на шутку разгневаны тем, как Байден поддерживает Биньямина Нетаньяху.

Белому дому необходимо проявить гораздо больше заботы о судьбе палестинцев в секторе Газа, если он хочет иметь шанс удержаться в штате на выборах в следующем году. Традиционно демократы — наиболее произраильская партия. Однако ситуация резко меняется. Опрос, проведённый компанией Gallup за полгода до кровавой бойни, устроенной ХАМАС 7 октября, показал, что впервые за всю историю демократы испытывают больше симпатий к палестинцам, чем к израильтянам.

The Independent обращает внимание на волну демонстраций, захлестнувшую студенческие городки в США, — они не только были пропалестинскими, но и сопровождались всплеском некрасивых антисемитских инцидентов. Как эти молодые люди будут голосовать в следующем году, когда Байден, судя по всему, будет представлять для них старомодный сионизм, которому они не верят?

А тут ещё Украина. Задолго до начала спецоперации России на Украине американцы устали от «бесконечных войн». Хотя в конфликте не участвуют американские военнослужащие и женщины, миллиарды долларов налогоплательщиков уходят на поддержку контрнаступления, которое, похоже, застопорилось. Новое руководство республиканцев в палате представителей говорит «хватит». Они не хотят давать Украине больше ни цента — и Байден не может просто финансировать военные действия Киева через мелкий денежный счёт в Белом доме. Деньги должны быть одобрены палатой представителей.

И на всём этом, как на скрипке Страдивари, играет великий скрипач Дональд Трамп. Это становится кампанией контрфактов. А поскольку Дональд Трамп — это Дональд Трамп, то контрфактуализации носят спорный и тенденциозный характер, отмечает издание.

Он и его команда заняты тем, что рассказывают всем, кто их слушает, что он был президентом, подписавшим мирные соглашения между Израилем и странами Персидского залива в рамках Авраамских соглашений, но с Байденом во главе война разгорается. Когда он был президентом, его друг Владимир Путин никогда бы не осмелился вторгнуться на Украину. Он был бы слишком напуган. Но с «сонным Джо» в Белом доме всё иначе.

Аргументы не обязательно должны быть связными или рациональными, но Трамп считает, что они хорошо работают на него: когда я был президентом, я налаживал отношения с Путиным, преломлял хлеб с Ким Чен Ыном, разговаривал как мужчина с мужчиной с председателем Си. Когда я был президентом, мир был более спокойным.

Так что, возможно, дело не в экономике. Карвилл был прав в своём анализе в 1992 году, но двенадцатью годами ранее, когда бывший фермер Джимми Картер, выращивавший арахис в Джорджии, боролся за переизбрание с бывшим голливудским актёром и губернатором Калифорнии Рональдом Рейганом, всё было совсем по-другому. И старая поговорка «история не повторяется, она рифмуется» кажется вполне уместной.

Картер потерпел сокрушительное поражение от Рейгана. Если Джо Байден спит спокойно, то ему, вероятно, стоит проснуться, заключает британская газета The Independent.