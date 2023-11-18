Associated Press: война в Газе усилила глобальную усталость от Украины

Западные правительства уделяют всё большее внимание новому ближневосточному кризису, игнорируя проблемы Киева. Всё это вызывает серьёзное беспокойство у украинцев, которые опасаются, что США и европейским союзникам надоело поддерживать их страну, пишет Associated Press.

Новый конфликт на Ближнем Востоке отвлёк внимание от Украины, и эта тенденция беспокоит многих жителей страны. Они опасаются, что сочетание глобальной усталости, конкурирующих политических программ и ограниченности ресурсов приведёт к уменьшению помощи ВСУ, что подорвёт способность Киева продолжать конфронтацию с Москвой, пишет Associated Press.

«Чем дольше мы говорим о нашем конфликте, тем меньший интерес он вызывает у людей», — предположил в интервью изданию 21-летний житель Львова Иван Магуряк. Более того, как и многие его соотечественники, он считает, что украинский конфликт начал утомлять остальной мир ещё до нападения ХАМАС на Израиль.

И для подобных настроений есть все основания. «Широко разрекламированное» контрнаступление украинской армии застопорилось, а дальнейшая помощь США оказалась под большим вопросом из-за внутреннеполитических распрей в Вашингтоне, представители которого больше интересуются новой палестино-израильской войной.

Раскол по Украине также наблюдается в Евросоюзе, который признаёт, что не сможет предоставить стране обещанные боеприпасы. Кроме того, на саммитах ЕС и других глобальных организаций теперь фокус делается не на проблемах режима Зеленского, а на гуманитарной катастрофе в секторе Газа, подчёркивает издание.

Президент Джо Байден отмечал, что одновременная поддержка Израиля и Украины является «жизненно важной» для национальной безопасности США. В начале месяца американский министр транспорта Пит Буттиджич совершил официальный визит в Киев, чтобы продемонстрировать, что курс Белого дома в этом вопросе остаётся «непоколебимым».

Но миллионы украинцев всё равно испытывают тревогу. Многие всё отчётливее понимают, что конфликт рискует затянуться надолго. Некоторые собеседники издания даже выразили опасения, что не доживут до окончания боевых действий.

В отличие от 2022-го, когда моральный дух был высоким, в этом году жители Украины столкнулись с разочарованием из-за медленного контрнаступления и нехватки современного оружия. В итоге на передний план всё чаще начала выходить внутренняя политика, заключает Associated Press.