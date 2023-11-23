Fox News: Байден воспользуется чрезвычайными полномочиями времён холодной войны, чтобы сделать свою власть безграничной

Президент США Джо Байден намерен воспользоваться законом об оборонном производстве времён холодной войны для борьбы с изменением климата, сообщает Fox News. Как объясняет в эфире телеканала глава организации по защите интересов энергетической отрасли Power the Future Дэниел Тёрнер, тиранам, которых много в администрации Байдена, нравится прибегать к чрезвычайным ситуациям, потому что тогда их власть становится безграничной.

К обсуждению закона об оборонном производстве присоединяется основатель и исполнительный директор Power the Future Дэниел Тёрнер. Дэниел, забудем о вторжении через южную границу, по меньшей мере восемь миллионов человек столкнулись с настоящим врагом, против которого нам нужно сплотиться и использовать закон об оборонном производстве времён холодной войны, — углеродом. Расскажите нам об этом.

ДЭНИЕЛ ТЁРНЕР, основатель Power the Future: Проведённая вами аналогия с введением масочного режима во время пандемии COVID-19 очень точна. Как только правительство объявляет о какой-то чрезвычайной ситуации, кажется, его полномочия безграничны. Правительству было разрешено запретить вам ходить в церковь по воскресеньям. Они держали вас дома, закрыли ваш бизнес. И только если у вас были связи с влиятельными лоббистами, вы могли продолжать работать — в остальных случаях вас контролировало государство.

Конечно, руководители правительства освободили себя от необходимости соблюдать эти требования, не так ли? Губернатор Ньюсом сходил на ужин в ресторан, а Нэнси Пелоси отправилась в парикмахерскую, чтобы сделать укладку.

Для борьбы с изменением климата они используют те же полномочия, и делают это из-за этих полномочий.

Если вы государственник, если вы верите в государственную власть, если вы тиран, как многие в администрации Байдена — посмотрите, как они используют технологии и социальные сети, чтобы контролировать свободу слова, — если вы тиран, вам нравится прибегать к какой-либо чрезвычайной ситуации, чтобы ваша власть стала абсолютно безграничной. Это сейчас и делает Байден.

Дата выхода в эфир 22 ноября 2023 года.