Politico: даже сторонники Байдена признают его возраст проблемой для переизбрания

Возраст Джо Байдена, которому только что исполнился 81 год, продолжает пугать избирателей, и специалисты, ответственные за перевыборы президента, не в силах совладать с этими страхами, пишет Politico. В связи с этим сторонники президента призывают его помощников активнее упирать на опыт и прошлые заслуги главы государства, а также почаще напоминать о возрасте его главного соперника Дональда Трампа.

Возраст Джо Байдена, которому только что исполнился 81 год, продолжает пугать избирателей, и специалисты, ответственные за его переизбрание, не в силах совладать с этими страхами, пишет Politico. Последнее серьёзно беспокоит сторонников нынешнего главы Белого дома. Многие спонсоры предвыборной кампании Байдена прямо призывают пиарщиков использовать возраст президента в качестве доказательства его мудрости в неспокойные времена. Другие беспокоятся, что было сделано недостаточно для того, чтобы привлечь столь же пристальное внимание к тому факту, что главному сопернику Байдена Дональду Трампу 77 лет.

Хотя Байден и его команда в последние месяцы активно пытались развеять опасения избирателей, положение президента остаётся неизменным, констатирует издание. Согласно недавнему опросу, 70% вероятных избирателей в шести неопределившихся штатах заявили, что Байден «слишком стар, чтобы быть эффективным президентом». При этом только 39% избирателей в тех же штатах заявили, что Дональд Трамп слишком стар для должности главы государства. Оба этих показателя практически не изменились с апреля, подчёркивает газета.

Как сообщает издание со ссылкой на источники в ближайшем окружении президента, о возрасте Байдена беспокоятся даже члены его семьи. Близкие союзники считают, что Байден морально готов к этой работе, но некоторые признают, что президент временами может казаться слабым. К примеру, после того как походка Байдена изменилась из-за переломов стопы, которые он получил, играя со своей собакой в конце 2020 года, люди, близкие к президенту, предлагали ему проходить более короткие расстояния перед камерой. Время от времени они также выступали за замену его обуви на более удобную — как для того, чтобы походка казалась менее скованной, так и для снижения риска падений.

Некоторые демократы утверждают, что команда Байдена слишком пренебрежительно отнеслась к идее о том, что возраст президента может навредить ему на выборах. Один из спонсоров предвыборной кампании Байдена рассказал, что недавно демократы выразили обеспокоенность по поводу возраста президента чиновникам национального комитета Демократической партии, но «те отказались даже признать, что это проблема». Как напоминает газета, Байден — старейший президент Америки за всю историю, и этот факт даже некоторые в его собственной партии используют против него.

Советники Байдена, в свою очередь, заявляют, что сознают проблему, связанную с возрастом президента, но верят, что могут нейтрализовать её. Они утверждают, что избиратели не принимают решение о том, кого поддерживать, исходя из возраста, а больше заботятся о ценностях и достижениях кандидата. Они также напоминают, что Дональд Трамп и его союзники по Республиканской партии критиковали возраст и психическое состояние Байдена во время кампании 2020 года, однако эти нападки отчасти удалось преодолеть указанием на опыт нынешнего главы Белого дома.

В конечном счёте, помощники Байдена считают, что возраст не будет главным фактором в ноябре следующего года именно потому, что выборы, скорее всего, сведутся к выбору между Байденом и Трампом, сообщают источники издания.