Экс-глава МИД Австрии: в Китае уже давно поняли, что на Байдена с его деменцией можно не обращать внимания

В Сан-Франциско прошёл важный саммит АТЭС. Однако в прессе обсуждаются не подписанные соглашения, а инцидент на пресс-конференции, где Джо Байден подтвердил, что продолжает считать Си Цзиньпина диктатором. Журналист Флавио фон Вицлебен спрашивает экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль, что стоит за этим высказыванием, сделал ли Байден его намеренно. Кнайсль призывает не обращать большого внимания на Байдена и его «очевидную деменцию». Она утверждает, что в Китае давно поняли, что говорить надо не с Белым домом, а с технологическими корпорациями, сотрудничество с которыми и представляет главный китайский интерес в США.

ФЛАВИО ФОН ВИЦЛЕБЕН, журналист: Можно было бы подумать, что после такой встречи отношения между Китаем и США, вероятно, снова приняли бы позитивный оборот, если бы не было президента США, которого в конце пресс-конференции спросил журналист, хочет ли он по-прежнему называть Си Цзиньпина диктатором? Байден ответил: «Он на самом деле диктатор в том смысле, что он возглавляет коммунистическую страну, которая основана на форме правления, сильно отличающейся от нашей».

Можно также посмотреть это видео, и очень интересно наблюдать, что в тот момент, когда он произносит это предложение, он смотрит в камеру совершенно потерянно и шокированно. МИД Китая уже прокомментировал это, назовём это дипломатическим инцидентом, и резко раскритиковал оба заявления. Во время брифинга пресс-секретарь министерства Мао Нин заявила, что «такое мнение совершенно неверно и представляет собой безрассудную политическую манипуляцию». Госпожа Кнайсль, что вы скажете по поводу этого происшествия и этого заявления? Было ли это на самом деле его намерением или оно просто сорвалось у него с языка?

КАРИН КНАЙСЛЬ, экс-глава МИД Австрии: Ну известно же, что он за словом в карман не лезет, любит бросаться громкими фразами. Байден хорошо известен тем, что на протяжении всей своей жизни не упускал ни одной возможности наступить кому-нибудь на мозоль. Возможно, некоторые из наших слушателей также видели видео, которое завирусилось в пятницу, где министр иностранных дел Блинкен закатывает глаза и дёрнулся, когда прозвучало это предложение. То есть возникает ощущение, будто отец или мать не могут сдержать под контролем непослушного ребёнка и это… действительно ли это имеет какое-то отношение к его очевидной деменции, всё ли у него ясно с рассудком, сложно сказать.



Но я думаю, китайская сторона уже давно поняла, что контактными лицами китайских госкомпаний является не Белый дом, а более крупные игроки, речь идёт о гораздо большем. Это технологические компании. Китай, конечно, сейчас тоже находится в неопределённой ситуации, потому что очень многое происходит не только в геополитической области, но и в технологической. И искусственный интеллект играет во всём этом важную роль. В некоторых областях Китай уже является чемпионом, то есть у него есть относительно обширные исследования и внедрения. Но им также могут понадобиться один или два партнёра для тестирования или достижения прогресса в этой области. А переплетение американских корпораций с китайскими корпорациями просто очень и очень интенсивное. Так что так быстро разделить их не получится.





Дата выхода в эфир 19 ноября 2023 года.