Mediaite: «наш лидер — тупица» — Трамп высмеял Байдена за конфуз на встрече с Си

Дональд Трамп раскритиковал Джо Байдена за некомпетентность, в качестве примера которой он привёл недавнюю встречу американского президента с китайским коллегой. Политик также предположил, что главе Белого дома приходится принимать медицинские препараты, без которых он забывает, где именно находится, сообщает Mediaite.
На встрече с избирателями в Айове Дональд Трамп высмеял Джо Байдена за некомпетентность. Он также предположил, что американский президент постоянно принимает медицинские препараты, без которых теряется в пространстве, пишет Mediaite.
В качестве довода экс-глава Белого дома привёл недавние переговоры руководителей США и Китая, которые должны были укрепить связи между странами, но в итоге обернулись конфузом после того, как Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором». «Наш лидер — тупица», — сказал Трамп под смех и аплодисменты собравшихся.
После этого политик начал пародировать Байдена, делая вид, что он сбит с толку, и повторяя фразу «спасибо вам». Затем Трамп заявил, что его оппонент испытывает трудности с уходом со сцены, потому что к концу выступления «что бы он там ни принимал» перестаёт действовать.
Байден и Трамп являются явными фаворитами на выдвижение от их партий и, вероятно, встретятся друг с другом на выборах 2024 года. Опросы показывают, что в среднем бывший президент США обходит действующего на 1,6%, заключает Mediaite.
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