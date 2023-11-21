Бывший врач Белого дома: правление «деградировавшего» Байдена довело США до катастрофы

В интервью Fox News экс-врач Белого дома Ронни Джексон выразил тревогу относительно физического состояния американского президента. При этом он раскритиковал окружение Джо Байдена, которое подталкивает его к переизбранию, несмотря на то что политик явно не способен выполнять свои обязанности.

Бывший врач Белого дома Ронни Джексон, пациентами которого были Дональд Трамп и Барак Обама, выразил тревогу относительно здоровья и остроты ума Джо Байдена. Таким образом он подтвердил растущее в американском обществе беспокойство по этому вопросу, сообщает Fox News.

В последние недели даже некоторые демократы, в том числе бывший советник Обамы Дэвид Аксельрод и ведущий HBO Билл Мар, выразили серьёзные сомнения, что Байдену следует продолжать предвыборную кампанию. Опираясь на свой многолетний опыт, Джексон пришёл к аналогичному выводу.

В интервью телеканалу эксперт осудил окружение главы государства, которое подталкивает его к переизбранию. Джексон напомнил, что ещё накануне прошлых выборов он указывал на то, что Байден не обладает необходимыми когнитивными способностями для управления страной. Более того, по мнению врача, в последние три года американский лидер «деградировал» ещё сильнее.

«Наша граница, наши зарубежные войны, наша экономика — это настоящая катастрофа. И он просто не может выполнять свою работу. И каждый день становится очевиднее, что он больше не способен выполнять свои обязанности», — предупредил Джексон. Врач также пошутил, что помощникам следует убедить Байдена, что он уже заканчивает свой второй президентский срок.

Ранее в беседе с Fox News эксперт отмечал, что упадок физического состояния главы Белого дома не остаётся без внимания остального мира и представляет угрозу национальной безопасности США. «Нам необходимо что-то с этим делать», — заявлял Джексон.