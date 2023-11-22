Подполковник армии США в отставке: американские войска на Ближнем Востоке не несут никакой пользы

Нет никакого смысла в том, что войска США до сих пор находятся в Ближневосточном регионе, заявил подполковник армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире канала NewsNation. Аргументы о том, что они служат средством сдерживания для возрождения террористических группировок, являются ложью. Более того, они подвергаются риску, находясь там бесцельно. А в это время исламские группировки в Ираке и соседних государствах буквально смеются над американскими потугами.

Я знаю, что вы не поддерживаете присутствие наших войск в тех регионах, и вы уже призывали вернуть их домой, говоря, как важно сделать это, пока никто не погиб. Один из самых серьёзных аргументов с другой стороны — они служат необходимым средством сдерживания для предотвращения возрождения террористической группировки «Исламское государство».

Но думаете ли вы, что при нынешних обстоятельствах и учитывая реакцию президента на недавние нападения, эти войска вообще эффективны в этой миссии?

ДЭНИЕЛ ДЭВИС, подполковник армии в отставке, старший научный сотрудник аналитического центра Defense Priorities: Нам надо быть честными, и ответ чёрно-белый: «Нет!» Это совершенно неэффективно. Мы не защищаем наши войска, мы не сдерживаем эти атаки.





На самом деле, если не ошибаюсь, за последние 12 часов «Катаиб Хезболла», некоторые исламские группировки в Ираке, они буквально смеются над нашими потугами. Они говорят: «Во-первых, мы не остановимся, мы будем продолжать, потому что мы хотим ослабить Соединённые Штаты и втянуть их в этот регион и осложнить всё для них».





Так что до сих пор эти ответные атаки совершались на здания, где хранилась амуниция и другие припасы. Они даже не были направлены на людей, которые это совершали. Так что, конечно, они будут над нами смеяться.





Но есть проблема посерьёзнее, я расскажу вам, чтобы ответить на ваш вопрос. Это ложь, что наши войска находятся там, чтобы обеспечить какую-либо пользу для Америки. Якобы они на какой-то миссии по борьбе с ИГИЛ*, чтобы не дать им снова подняться.





Посмотрите на месте. У вас примерно тысяча людей на всю страну Сирию, две тысячи в Ираке. И они просто сидят в своих штабах в маленьких районах. Они не занимаются борьбой с повстанцами. Там вообще нет ничего связанного с ИГИЛ*.

Может, найдётся один-два человека, но это несущественно по сравнению с целым океаном людей там. И это совершенно не имеет никакого значения для нашей безопасности. Так что неправда, что они занимаются этим (обеспечением безопасности. — ИноТВ). Но они подвергают нас риску.





И не устану повторять и подчёркивать: нельзя, чтобы кто-то из наших солдат был убит без всякой цели.

Дата выхода в эфир 21 ноября 2023 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.