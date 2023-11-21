Бельгийский журналист: западные СМИ прославляют войны в угоду оружейным корпорациям

Ведущим западным СМИ нельзя доверять в вопросах освещения войн, поскольку их акционерами и членами совета директоров зачастую являются представители крупного бизнеса, в том числе оружейного, считает бельгийский журналист-расследователь Мишель Колон. По его мнению, крупные СМИ в Европе и США нельзя считать независимыми, поскольку большинство из них принадлежит миллиардерам.

МИШЕЛЬ КОЛОН, журналист, основатель независимого СМИ Investig’Action: Проблема в том, что пресса, информация — это предприятие, а мы видим, что во Франции это предприятие, это очевидно. У нас есть десять миллиардеров, которые владеют большинством ежедневных газет, телеканалов и так далее.

Оставим пока в стороне общественные СМИ. В США та же ситуация. Нужно огромное состояние, чтобы создать телеканал или серьёзное печатное СМИ. И что интересно, их советы директоров и акционеры — выходцы из делового мира, из банковской, нефтяной и даже оружейной сферы. То есть представители оружейной отрасли являются акционерами или даже руководителями New York Times и ведущих телеканалов. Так что ни о какой независимости речи не идёт.

И существует огромная проблема с их надёжностью. Как вы можете объяснять публике, что войны в Ираке, в Югославии, в Афганистане, в Ливии, в Газе сейчас, в Венесуэле и так далее — это прекрасные демократические войны, если вам платят в том числе мультинациональные оружейные корпорации, очевидно, заинтересованные в том, чтобы продавать оружие? Таким образом, торговля информацией представляет собой огромную проблему сегодня.

Дата выхода в эфир 20 ноября 2023 года.