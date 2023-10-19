Judging Freedom: США вредят себе своей милитаристской внешней политикой

Оказывая военную поддержку Израилю, Соединённые Штаты содействуют этнической чистке и ещё сильнее порочат свою и без того запятнанную репутацию, заявил в интервью YouTube-канала Judging Freedom бывший сотрудник Госдепартамента Мэттью Хо. Более того, совершая или допуская зверства в разных частях света, американский истеблишмент лишь вредит собственной стране, отметил аналитик.

Пока мы готовились к выходу в эфир, вы сообщили мне новость о том, что израильские военные разбомбили больницу в секторе Газа. Насколько я понимаю, такому военному преступлению нет никакого оправдания.

МЭТТЬЮ ХО, бывший сотрудник Госдепартамента США: Нет, совершенно никакого. Эта новость свежая. И, надеюсь, первые сообщения, как это часто бывает, окажутся ошибочными. Но, по информации Al Jazeera, речь может идти о 500 погибших. И это произошло в результате использования поставленных Америкой бомб, которые сбрасывались с поставленных Америкой самолётов в то самое время, когда президент Соединённых Штатов паковал чемоданы, чтобы отправиться сегодня вечером в Израиль.

Этому нет оправдания. Ситуация усугубляется тем фактом, что атака произошла на юге Газы, то есть именно там, куда израильтяне велели жителям севера Газы эвакуироваться. Я имею в виду, что всё это — всего лишь ещё одно военное преступление в дополнение к грубым нарушениям международного права.

И вы знаете, как бывший американский морской пехотинец, бывший военнослужащий и человек, который также работал в Госдепартаменте, я испытываю стыд из-за того, что американские военные и дипломатическое ядро США поддерживают эту этническую чистку. Это огромное пятно (на репутации. — ИноТВ)!

Как известно нашим зрителям, нельзя сказать, что США занимают какую-то возвышенную позицию с точки зрения моральных достижений во внешней политике. Но это всего лишь очередной случай, когда Соединённые Штаты преследуют цели, которые неясны, порочны, алчны или просто связаны с внутриполитическими проблемами, либо позволяют или соглашаются с одним злодеянием за другим. И происходящее в Палестине является тому последним примером.

И все эти различные войны, будь то Украина, Ирак, Афганистан, Сирия или ситуация в Палестине, связывает то, что все они происходят из-за милитаристской внешней политики США. Она только приносит огромный вред людям, уничтожает целые народы и не усиливает, а ослабляет безопасность Соединённых Штатов.

Дата публикации 17 октября 2023 года.