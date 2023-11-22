Der Tagesspiegel: военная помощь Украине оказалась под вопросом из-за заморозки немецкого бюджета

Германия сейчас переживает бюджетный кризис, сообщает Der Tagesspiegel. Немецкий конституционный суд запретил всем министерствам и ведомствам брать на себя финансовые обязательства, то есть по сути заморозил расходы. Это может отразиться и на военной помощи Украине, отмечает немецкое издание.

Украина возлагала большие надежды на визит министра обороны Германии Бориса Писториуса, пишет Der Tagesspiegel. Всё-таки при нём ФРГ стала второй страной по объёму поставок военной помощи Киеву. К тому же ходят слухи, что он не против передачи ВСУ крылатых ракет Taurus.

И Писториус действительно приехал на Украину не с пустыми руками, продолжает немецкое издание. Он заявил, что его страна предоставит украинцам ещё один пакет военной помощи на сумму €1,3 млрд. Наряду с артиллерийскими снарядами в него войдут четыре системы ПВО Iris T-SLM, но их ещё нужно произвести, а поставка запланирована на 2025 год.

Тем временем ВСУ остро нуждается в средствах противовоздушной обороны, так как Россия продолжает сохранять за собой превосходство в воздухе. С помощью артиллерии и беспилотников ей удаётся уничтожать западную технику, из-за чего украинским солдатам приходится наступать пешим ходом по минным полям. При этом каждый уничтоженный танк — это огромная потеря для ВСУ. К тому же у Киева сейчас даже нет возможности осуществлять простые ремонтные работы, и повреждённую технику приходится отправлять в Литву.

Да и продление военной помощи Украине со стороны Германии сейчас оказалось под вопросом, отмечает Der Tagesspiegel. Дело в том, что в госбюджете ФРГ на 2024 год образовалась дыра в размере €60 млрд. В связи с этим немецкий конституционный суд запретил всем министерствам и ведомствам брать на себя финансовые обязательства, то есть по сути заморозил расходы и сам бюджет.

Как будет дальше развиваться ситуация, пока неизвестно, но если согласовать бюджет не удастся, то Украина не получит денег, а бундесвер не сможет возместить нехватку вооружения, которое было отдано Киеву. По мнению экспертов, это приведёт к катастрофическим последствиям. В дополнение к этому ещё на прошлой неделе Писториус заявил о том, что европейцы не смогут реализовать свои планы по поставке Украине 1 млн артиллерийских снарядов. Его визит в Киев, возможно, поможет снизить тревогу украинцев, но точно её не устранит.