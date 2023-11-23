Израиль затмил Украину, и теперь у Запада нет для неё ни денег, ни оружия. А если бы и было, всё равно бы ничего не помогло — «уже слишком поздно», заявил экс-сотрудник Госдепа Мэттью Хо в интервью Judging Freedom. По его словам, из-за «безумного и безответственного» контрнаступления, у Киева просто закончились боеспособные люди.
В оставшееся время давайте немного поговорим об Украине. В выходные министр обороны США совершил незапланированный визит на Украину. Он пробыл там два дня. Ранее туда же совершил незапланированный визит новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, бывший премьер-министр Великобритании. Он находится в должности всего пять дней, и его первым официальным визитом стала поездка в Киев. И каждый из них сфотографировался с Зеленским.
Как вы думаете, они сказали: «Не волнуйтесь, помощь уже в пути» — или всё же: «Это конец помощи — республиканцы в палате представителей не согласятся на это. У них есть свои недостатки, и они не дадут нам ни цента на Украину, так что лучше ищите помощь где-нибудь в другом месте»?
МЭТТЬЮ ХО, экс-сотрудник Госдепартамента США:Даже если они и получат деньги, боеприпасы и оружие им никто не даст. Украина сейчас находится в хвосте очереди, а в первых рядах — Израиль. Зеленский в выходные жаловался на то, что поставки артиллерийских снарядов на Украину сократились, потому что всё идёт в Израиль. Так что даже если им дадут деньги, Украине всё равно никто не поставит оружие, боеприпасы, технику, танки, самолёты — ничего из этого. Да и уже слишком поздно. Слишком поздно.
Они исчерпали все свои людские ресурсы, потому что они выбирали эти операции — будь то оборона Бахмута в конце зимы и начале весны, когда они потеряли десятки тысяч своих молодых людей, или потеря десятков тысяч парней в этом… Я с трудом могу подобрать слова, чтобы описать это безумное и безответственное наступление, которое они начали летом этого года прямо в пасть российской обороне. По сути, это преступление уровня генерала Хейга времён Первой мировой войны. И сейчас у них закончились все молодые люди.
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