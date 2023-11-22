«Культ смерти» — Такер Карлсон осудил политику Байдена по Украине

На Украине мобилизуют стариков и отправляют их на бессмысленную смерть, а официальные лица в США в восторге от того, что боевые действия продолжаются, возмущается независимый журналист Такер Карлсон. По его словам, администрация Байдена творит «зло ради зла».

ТАКЕР КАРЛСОН, журналист: То, что вы видите, это зло ради зла. Людям вредят, просто чтобы навредить. Именно так. Когда вы видите вооружённый конфликт вроде того, что на Украине… И я всегда считал, я с первого дня считаю, что хорошие люди могут придерживаться разных мнений об этом. У меня есть моё собственное мнение, и я не жду, что кто-то будет его разделять. Я ни на кого не нападаю за несогласие с моим мнением, хотя в мой адрес нападки, разумеется, были. Я думаю, что приличные люди могут прийти к самым разным выводам. Но в конечном итоге этот вооружённый конфликт никому не был выгоден. Никому.



Сегодня я смотрел видео с очередной партией украинских новобранцев. Они старше меня! А я чертовски стар и близок к смерти! (Смех.) А эти ребята как минимум такие же старые и ещё ближе к смерти. И по их лицам видно, что они это знают. Они выглядят несчастными. Это страна, в которой заканчиваются мужчины! И она не победит!



Я понимаю, что люди побеждают или проигрывают в войнах. Ты делаешь плохую ставку, думаешь, что получится, а не получается. Это я понимаю, это я много раз проходил. Но когда люди, определяющие политический курс США, когда министр финансов Джанет Йеллен вчера объявила, что мы должны продолжать эту войну… Что это такое?! Война без надежды на победу? Когда из этого не может выйти ничего лучше, чем истребление целого поколения дедушек? Что?! Почему?! Вы видите человека, который в восторге… Я имею в виду конкретно министра финансов Джанет Йеллен — она в восторге от того, что люди умрут! Смерть — сама по себе благо! То, что вы видите, это культ смерти! Именно так. Не обманывайтесь на этот счёт.



И я не ругаю никого, кто за Украину или Зеленского. Я говорю о другом. Я говорю о том, что сейчас, на данном этапе, если вы вообще разумный человек и у вас есть десять минут на чтение, вы поймёте, что из этого ничего не выйдет, кроме продления человеческих страданий. Точка. И если вы поддерживаете это, спросите себя почему.



Дата выхода в эфир 21 ноября 2023 года.