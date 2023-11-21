Макговерн: Байден не уйдёт c Украины, потому что боится проиграть выборы
Дата выхода в эфир 20 ноября 2023 года.
Дата выхода в эфир 20 ноября 2023 года.
Российский расчёт установки РСЗО БМ-21 «Град» сорвал ночную попытку украинских военных переправиться на левый берег Днепра на Херсонском направлении.
Теннисист Новак Джокович из сборной Сербии одержал победу над Кэмерона Норри из Великобритании в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса, «Финал восьми» в Малаге (Испания).
Ночью, 24 ноября, средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над Крымским полуостровом и ещё три над Волгоградской областью.
Правоохранительные органы Красноярского края возбудили уголовное дело против бизнесмена и экс-депутата законодательного собрания региона Романа Гольдмана.
Пожар, охвативший трансформатор на юго-востоке Москвы, локализован.
Немецкий журналист Вольфганг Мюнхау выразил мнение, что Россия и Китай уже лишают Запад союзников на Глобальном Юге, а западные лидеры глубоко заблуждаются во мнении о доминирующем положении США и Европы в мире.
Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила в эфире Yle, что, если поток мигрантов не снизится, границы с Россией будут полностью закрыты.
Экипажи современных танков Т-90М «Прорыв» ЦВО проходят боевую подготовку по стрельбе с закрытых огневых позиций на полигоне в тыловом районе в зоне спецоперации.
Сенатор Артём Шейкин сообщил, что в Совете Федерации начали тестировать отечественные смартфоны на операционной системе «Аврора».
Расчёт БПЛА Тульского гвардейского соединения ВДВ выявил и уничтожил две группы украинской пехоты в районе опорного пункта на Артёмовском направлении.
Приехавшая из США и примкнувшая к ВСУ медсестра Ребекка Мациоровски заявила, что украинская армия потеряла большое количество бойцов за последнее время.
Сирены воздушной тревоги сработали в кибуце Нир-Ам, расположенном недалеко от границы с сектором Газа.
Трансформатор горит на территории электроподстанции «Чагино» на юго-востоке Москвы на площади 200 кв. м.
Один человек погиб, ещё трое пострадали в дорожной аварии с выездом на встречную полосу на территории Болотнинского района Новосибирской области.
Живущие в Хельсинки россияне регулярно приносят цветы и георгиевские ленточки к сожжённому российскому танку Т-72.
Международная коллаборация учёных и исследователей проекта Telescope Array обнаружила второй по мощности из когда-либо наблюдаемых космических лучей, природу которого пока невозможно определить.
Власти штата Нью-Джерси приостановили исполнение принятого в нём ранее закона о санкциях против связанных с Россией компаний в свете постановления суда.
Южная группировка российских войск в течение суток сбила на Донецком направлении 12 беспилотников ВСУ, а также шесть снарядов РСЗО HIMARS.
Эксперт ЦК НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ Андрей Козлов подчеркнул в беседе с RT, что бесконтрольный приём антибиотиков для лечения простуды приводит к формированию резистентности микроорганизмов, что опасно как для человека, лечившего простуду таким способом, так и для других людей, которые могут быть инфицированы.
Прибывающих в сектор Газа медикаментов местным больницам не хватает даже на один день.
В Польше скончался актёр театра и кино, известный своими ролями в комедии «Ва-банк» и саге «Ведьмак» Влодимеж Мусял.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что организация допускает возможность принятия Молдавии и Грузии в свой состав по частям — без Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.
Украина столкнулась с массовой «утечкой мозгов», а в образовательном уровне населения возник провал.
Украинка Виктория рассказала в интервью Guardian, что в Британии беженцы рискуют оказаться на улице из-за недостаточной помощи со стороны государства, а её саму едва не выгнали на улицу.
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что градус конфликта в Европе растёт ускоренными темпами.
Президент Сербии Александр Вучич осмотрел полученные от Кипра вертолёты Ми-35 российского производства и отметил, что ценит их больше, чем все остальные вертолёты в армии страны.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.
Обозреватель Myśl Polska Якуб Янек выразил мнение, что из-за амбиций стран Запада в конфликте массово погибают украинцы.
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто.
ЦБ России поддерживает запрет на покупку ценных бумаг любых иностранных эмитентов на индивидуальные инвестиционные счета.
В Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях Украины объявлена воздушная тревога.
В правительстве не поддерживают запрет на розничную торговлю никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями, а также устройствами для их потребления.
Обозреватель радио DR Нанна Нёрбю Хансен заявила, что датские наёмники, вставшие на сторону Украины, не смогут получить поддержки от властей.
Аналитик София Ампгкариан выразила мнение, что западные санкции против России потерпели полный провал, а для заключения мирного соглашения на Украине их потребуется отменить.
Следователи в Красносулинском районе Ростовской области возбудили уголовное дело по факту гибели четырёх детей в возрасте от 6 лет до 15 лет от отравления угарным газом.
Правоохранители в ирландской столице Дублине полностью перекрыли доступ к центральной улице города О'Коннелл-стрит, которая была охвачена протестами после инцидента с нападением на детей.
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил в интервью радио Europa FM, что страна не готова выполнить решение Европейского суда по правам человека о правовом статусе однополых пар.
Директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко заявил, что ведомство доставило очередную партию гуманитарного груза в сектор Газа.
МЧС России разработало поправки в Трудовой кодекс, согласно которым россиянам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, необходимо предоставлять оплачиваемый выходной и до пяти дней отпуска без сохранения зарплаты.
Очередная группа эвакуированных из сектора Газа россиян в составе 103 человек доставлена в Россию в аэропорт Домодедово.
За минувшие сутки границу сектора Газа через КПП «Рафах» прошла группа из 101 россиянина.
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин уверен, что матч 16-го тура чемпионата России в Калининграде с местной «Балтикой» не станет лёгкой прогулкой для футболистов московской команды.
RT поговорил с пленным боевиком украинского нацбата «Кракен». Благодаря переданной им информации мог быть уничтожен один из командиров с позывным Чили.
Нападающий бразильского «Палмейраса» Артур может продолжить карьеру в петербургском «Зените».
Заместители министров иностранных дел и обороны Турции, Болгарии и Румынии обсудили план создания рабочей группы по борьбе с украинскими морскими минами в Чёрном море.
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов признался, что не ставил больших целей на чемпионате России по плаванию на короткой воде 2023 года в Санкт-Петербурге.
Правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия людей через пропускные пункты на границе с Россией временно прекращает работу трёх КПП на северо-востоке страны — «Вартиус», «Салла» и «Куусамо».
Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что защитник Дмитрий Вишневский не сможет помочь команде в выездном турне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за повреждения.
Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус считает, что потенциал Жасура Жалолиддинова позволяет полузащитнику играть в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Законопроект, направленный на уменьшение транспортного налога для льготных категорий граждан независимо от мощности двигателя автомобиля, был разработан депутатами фракции ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким.