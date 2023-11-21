Макговерн: Байден не уйдёт c Украины, потому что боится проиграть выборы

Американская верхушка не может себе позволить проиграть в украинском конфликте. У них здесь личная заинтересованность, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Они льют крокодиловы слёзы, делая вид, что их беспокоит чьё-то будущее, но это чушь. Они могут остановить этот конфликт за один день. Но если они проиграют, то неизбежно проиграют и выборы. А это уже чревато для них возможной потерей свободы.

РЭЙ МАКГОВЕРН, бывший аналитик ЦРУ: Все эти крокодиловы слёзы, кто там, заместитель представителя национальной безопасности говорит: «О, вы знаете, так ужасно, что происходит». Боже, меня тошнит от этого! Да вы могли бы это всё остановить прямо сегодня! Остановить! И на Украине вы можете всё остановить.

Вот эта уверенность, что «Америка должна быть предводителем, лежит в основе моего подхода к Украине». Но смотрите, «мы держим американские войска подальше от этой войны. И мы поддерживаем храбрых украинцев, защищающих свою свободу», бла бла бла.

«Мы предоставляем им оружие и экономическую помощь, чтобы остановить стремление Путина к завоеваниям до того, как этот конфликт распространится дальше».

Он что, правда, верит, что Путин собирается захватить Польшу или Прибалтийские государства? Вы знаете, может, и так (он верит. — ИноТВ). Он бредит! Но главная идея здесь — держать американские войска подальше от боевых действий, полагаться на украинские войска поставками оружия. У них есть оружие, но нет снарядов для него.

И войска у них заканчиваются. Вы же знаете эту фразу, «Мы бьёмся до последнего украинца». Так вот, мы приближаемся к той точке, когда почти… Хотя если посчитать женщин, думаю, пару тысяч ещё наберётся. Плюс люди моего возраста. Но украинцы уже заканчиваются.

Вот так. Биться до последнего украинца и держать американские войска подальше. Какое лицемерие! Если мы за свободу, мы будем защищать каждый дюйм натовской земли. Но Украина-то не часть НАТО, верно? Но мы и тут. Вся эта похвальба, меня тошнит от этого.

И реальность в том, что Байден верит во всю эту чушь и требует, чтобы она упоминалась рядом с его именем. От этого тошнит физически.

Да, там как-то всё плохо написано, бессвязно. Но, видимо, это суть того, во что он верит. Даже несмотря на то, что это нереалистично, некоторые неоконсерваторы начали шептать, что весеннее или какое там наступление, назовите его как угодно, весеннее или летнее, провалилось.

Они либо стоят на месте, либо русские наступают. Русские захватили гораздо больше территории. Куда мы движемся? И вот некоторые неоконы начинают об этом говорить. Они всё ещё считают, что мы должны принимать участие в этой борьбе, но они признают, что Украина выжимает из них все соки.

РЭЙ МАКГОВЕРН, бывший аналитик ЦРУ: Да, появилось много статей в прессе, которые немного более реалистичны в отношении того, как сдулось весеннее или летнее контрнаступление.

Но, вы знаете, настоящие неоконы, которые заправляют всем этим, я говорю о Блинкене, Салливане, Нулланд и самом президенте — у них в этом личная заинтересованность, я уже говорил об этом. И она состоит в том, что они ни в коем случае не могут выглядеть проигравшими в этой войне.

Именно поэтому Байден пару месяцев назад заявил, что Россия уже проиграла. Какая чушь! Но почему у них личная заинтересованность? Потому что если они проиграют эту войну, то и выборы тоже проиграют. А если они проиграют выборы, то велика вероятность, что и свободу они тоже потеряют.

Дата выхода в эфир 20 ноября 2023 года.