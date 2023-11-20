CNN: у Украины проблемы и на востоке, и на западе

Вооружённые силы Украины не имеют никаких шансов выстоять против России и её военно-промышленного комплекса, заявил в эфире канала CNN американский эксперт по международной политике Фарид Закария. «Мощная промышленность России производит все виды оружия: от боеприпасов до дронов. У неё более развитая экономика и больше населения, это дает преимущество», — отметил он.

В период между трагической продолжающейся войной в Газе и саммитом Байдена и Си один важнейший глобальный кризис находится под угрозой забвения. Война на Украине. И сейчас ужасное время для того, чтобы это ускользало из общественного сознания, потому что Украина сталкивается с проблемами на двух фронтах.

Как признал главнокомандующий страны генерал Залужный, на поле боя с Россией сложилась патовая ситуация. Украинские солдаты героически сражаются в таких регионах, как Херсон, но линии контроля в последнее время смещаются всего на несколько километров.

Несмотря на беспилотники и связь Starlink, это больше похоже на окопную войну во времена Первой мировой, которая длилась четыре года.

Второй фронт, который вызывает не меньшую тревогу, находится на западе, где поддержка Украины ослабевает. Несмотря на страстную пропаганду президента Байдена, его пакет помощи для Украины вряд ли будет принят в ближайшее время.

Европейцы также теряют свою решимость. Во время, как она полагала, частного разговора, премьер-министр Италии Джорджия Меллони признала: «Я вижу, что накопилось много усталости. Я должна сказать правду, со всех сторон».

Одна сторона, которая продолжает стоять на своём, — это Россия. Российская армия извлекла уроки из своих ошибок первых месяцев войны и построила мощные оборонительные рубежи на Восточной и Южной Украине. Она выстроила огромные минные поля, глубокие и хорошо укреплённые траншеи и разместила позади крупные артиллерийские подразделения.

Украинским солдатам приходится преодолевать все три линии обороны, чтобы завоевать дюйм территории. Огромный военно-промышленный комплекс России производит оружие — от снарядов до беспилотников. У России гораздо более крупная экономика и население, что является преимуществом, которому может противостоять только последовательный и высокий уровень западной поддержки.

По информации, которую я получил из бесед с российскими официальными лицами и близкими к ним людьми, российская стратегия заключается в том, чтобы держаться жёстко, отказываться от любых серьёзных переговоров и ждать ноября 2024 года.

Они уверены, что у Дональда Трампа есть равный шанс победить на выборах. А он захочет покончить с запутанным альянсом США с Украиной и заключить сделку с Путиным. Является ли это точным анализом или нет, но он говорит о том, что Москва вряд ли захочет вести переговоры в ближайшее время.

Дата выхода в эфир 19 ноября 2023 года.