NYT: конфликт на Украине показал превосходство России над НАТО в области радиоэлектронной борьбы

США, Европа и Китай пристально следят за соревнованием Москвы и Киева в средствах радиоэлектронной борьбы на поле боя, пишет The New York Times. Как передаёт издание, российские вооружённые силы быстрее адаптируются к новым вызовам и внедряют инновации в этой сфере в то время, как западные вооружения показывают себя уязвимыми перед российскими системами РЭБ.

Западные державы и Китай пристально следят за соревнованием Москвы и Киева в средствах радиоэлектронной борьбы на поле боя, сообщает New York Times. Как поясняет издание, на фронте радиосигналы используются для подавления каналов связи с беспилотными летательными аппаратами и войсками, определения местоположения целей и обмана управляемых систем вооружений. При этом в украинском конфликте методы РЭБ совершенствуются в режиме реального времени.

Как отмечает газета, в начале боевых действий в феврале 2022 года российские военные оправдали свою репутацию одних из лучших в мире специалистов по радиоэлектронной борьбе. Она использовала мощные средства постановки помех и ракеты-приманки, чтобы подавить украинскую противовоздушную оборону. Позже это превосходство ненадолго было оспорено, однако по мере того, как конфликт затягивался, Россия внедряла инновации, создавая более компактное мобильное электронное оружие. Так, в прошлом году в зоне боевых действий внезапно начали падать беспилотники, поставляемые Украине немецкой компанией Quantum Systems, которые до этого несколько месяцев безотказно служили украинцам. Вскоре выяснилось, что дело в российских средствах РЭБ.

«Русские отреагировали более проворно, чем мы могли бы ожидать»,— констатирует американский военный эксперт Джеймс А. Льюис. По его словам, «это должно вызывать беспокойство у НАТО».

Чтобы противостоять ноу-хау России в области электронных атак и обороны, которым страна в совершенстве владеет с советских времён, Украина обратилась к стартапам. Идея состоит в том, чтобы помочь техническим специалистам в стране быстро разработать средства радиоэлектронной борьбы, протестировать их и затем отправить на поле боя.

«В России вся система более структурирована», — считает украинский разработчик средств РЭБ и бывший советский офицер Юрий Момот. По его словам, Украина «навёрстывает упущенное, но это займёт некоторое время».

Этим летом исполнительный директор компании Quantum Александр Бережный встретился с командирами НАТО, чтобы рассказать им о проблемах, с которыми столкнулся Киев в сфере радиоэлектронной борьбы. «Мы сказали им, что, вероятно, 90 процентов американских и европейских систем, поступающих на Украину, не были готовы к решению задач радиоэлектронной борьбы», — сообщает Бережный. По его словам, «было полное понимание того, что нужно что-то менять».

Поскольку конфликт на Украине даёт представление о том, как могут вестись будущие электронные сражения, Соединённые Штаты и Европа опасаются, что западные системы реагируют на российские разработки в сфере РЭБ недостаточно быстро, пишет издание. Китайские эксперты также подробно описывают, какие российские электронные атаки были наиболее эффективными против систем НАТО и где, в свою очередь, Россия потерпела неудачу. В отчёте за ноябрь 2022 года китайский оборонный аналитический центр описал, как российская электронная атака обманула средства обнаружения НАТО, заставив Украину раскрыть местоположение своей собственной электронной защиты. «Боевые возможности российской армии по борьбе с беспилотниками превосходят возможности вооружённых сил США», — говорится в докладе.

По мнению одного из украинских операторов БПЛА, совершенствования систем РЭБ на Украине происходят недостаточно быстро. «Даже если вы сделаете свой беспилотник невидимым, ваш контроллер и ваша антенна будут подавать сигнал», — поясняет он. На его взгляд, «полностью спрятаться невозможно».