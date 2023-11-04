WSJ: «Ланцеты» стали серьёзной проблемой для украинских войск

Беспилотники «Ланцет» оказались особенно эффективными в рамках украинского конфликта, поскольку у Киева нет оружия, позволяющего противостоять атакам российских дронов, пишет The Wall Street Journal. Эти БПЛА стали большой проблемой для ВСУ, поскольку создают серьёзную угрозу для военной техники, говорится в статье.

Россия всё активнее использует беспилотные летательные аппараты в военных целях, что позволяет сдерживать украинское контрнаступление, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западных экспертов. За последние месяцы в соцсетях и СМИ не раз появлялись кадры того, как БПЛА «Ланцет» с характерными Х-образными крыльями поражает цели, врезаясь в них на скорости более 160 км/ч.



В сочетании с минными полями, артиллерией и управляемыми противотанковыми ракетами беспилотники создают серьёзную угрозу для бронетехники, из-за чего украинцы опасаются развёртывать несколько боевых машин одновременно. «Ланцет» оказался особенно эффективен, так как у украинских военных нет оружия, позволяющего противостоять атакам российских дронов, и они пытаются сбить их огнём из стрелкового оружия, говорится в статье.



«Они представляют собой серьёзную проблему», — заявил изданию украинский офицер, служащий на юго-востоке Запорожской области, где был основной удар контрнаступления Киева.



По словам представителя украинской военной разведки, этот беспилотник, который оснащён камерами, передающими изображения оператору, представляет собой проблему для Украины, поскольку эффективен на поле боя и относительно недорог в изготовлении.



При этом выпускающая его российская компания Zala Aero заявила, что уже готова запустить в массовое производство новую усовершенствованную модель взрывающегося беспилотника под названием «Италмас», или «Изделие 54». Этот дрон способен преодолевать расстояние около 200 км и имеет увеличенную боевую часть.



В свою очередь, у Украины нет своего аналога БПЛА «Ланцет», поэтому она использует поставляемые из США дроны Switchblade, которые также взрываются при попадании в цель, поясняется в статье. Украинский сталелитейный завод «Метинвест» стал выпускать мобильные укрытия из стали и сетки-рабицы, чтобы попытаться защитить военную технику от атак российских беспилотников.