Newsweek: некогда грозный Bayraktar стал бесполезным для ВСУ

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 производил мощное впечатление, однако его исчезновение по мере развития украинского конфликта вызвало удивление и сомнения в его дальнейшей полезности для ВСУ, накопивших широкий опыт использования беспилотников. Как пишет Newsweek, украинцам становится всё труднее эффективно пользоваться этими беспилотниками на поле боя, поскольку они не могут ничего противопоставить серьёзным средствам российской противовоздушной обороны.

Беспилотник Bayraktar TB2 произвёл мощное впечатление в первые месяцы украинского конфликта. Как пишет Newsweek, средневысотный беспилотник большой дальности парил над полем боя и как средство наблюдения, и как ударное средство, став символом украинских боевых действий. Но его исчезновение по мере развития конфликта вызвало удивление и сомнения в его дальнейшей полезности для ВСУ, накопивших широкий опыт использования беспилотников.

По словам британского эксперта по беспилотникам Стива Райта, TB2 и аналогичные модели разрабатывались в основном для наблюдения и управления другими ударными средствами. Модификация TB2 с ударными возможностями принесла Украине «ряд побед» в воздушном пространстве на раннем этапе конфликта, когда ещё не было введено в бой серьёзных средств противовоздушной обороны, сказал он Newsweek.

«Теперь российские силы осознали свои слабости, и беспилотники вернулись к своим основным задачам, менее зрелищным — оказывать помощь другим силам и вооружениям», — сказал Райт.

Украинские источники также предполагают, что ВСУ становится всё труднее эффективно пользоваться беспилотниками на поле боя.

«Они были очень полезны в начале полномасштабного конфликта, — сказал капитан одного из украинских разведывательных батальонов Андрей Подлесный. — Но теперь, когда Россия усилила противовоздушную оборону, Киев использует хвалёные TB2 в основном для разведки».

Судя по всему, его мнение разделяют и другие украинские военные.

«Что касается TB2, то не хотелось бы разбрасываться словом «бесполезный», но трудно найти ситуации, где бы они были по-настоящему полезны», — сообщил украинский полковник Владимир Валюх.

«Мы чрезвычайно благодарны за TB2, но в начале конфликта они использовались шире», — рассказал Валюх.

По словам Сэмюеля Бендетта из американского Центра военно-морского анализа, уязвимость TB2 к более совершенным системам ПВО была очевидна ещё до начала полномасштабного конфликта на Украине. TB2 по-прежнему может использоваться для сбора разведданных и разведывательных миссий, а также «для управления другими беспилотниками», сказал он Newsweek.

«В настоящее время Bayraktar TB2 в основном используются на ежедневной основе для отслеживания целей, что может быть не менее ценным, чем нападение», — заявил генеральный директор Baykar Халук Байрактар.

Newsweek обратился к Байрактару по электронной почте за дополнительными комментариями, но ответа не получил.

По данным Oryx, голландского центра разведки из открытых источников, с февраля 2022 года по начало прошлого месяца Украина потеряла 24 беспилотника Bayraktar TB2. Однако реальная цифра наверняка намного выше, поскольку учитывались лишь визуально подтверждённые потери.