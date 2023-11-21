Экс-аналитик ЦРУ: ястребы в США видят провал Украины, но не хотят менять стратегию

В западных СМИ начинают появляться статьи, констатирующие, что Украина не может победить Россию, однако авторы этих статей, авторитетные неоконсерваторы, предлагают продолжать всё ту же проигрышную стратегию, отмечает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Judging Freedom. По его словам, мечта о разделе России и захвате её ресурсов не позволяет ястребам договариваться с Путиным.

Действительно ли некоторые неоконсерваторы мало-помалу приходят к полному или частичному осознанию того, что Украина проиграла бой с Россией?



ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Теперь они все жмут на аварийную кнопку: в обычных СМИ, по крайней мере в печатных, стали появляться многочисленные статьи. К примеру, этот парень по фамилии Румер опубликовал статью, кажется, в The Wall Street Journal, за ним последовали Ричард Хаас и Чарльз Купчан. Купчан работал в Госдепартаменте при Обаме. Хасс — ох как давно в деле, чуть ли не протеже Киссинджера из 1980-х! И все они изложили факты: Украина проигрывает и у неё уже нет реалистичного пути к победе.



Однако в каждом из этих случаев предлагается решение, которое я называю стратегией «Больше ковбелла!*» из старого скетча Saturday Night Live, где каждые три минуты появлялся Кристофер Уолкен и говорил: «Эй, больше ковбелла! Вот что нужно этой рок-группе! Больше ковбелла!» В данном случае это означает делать то же, что мы делали и что не срабатывало.



«Давайте отправлять на Украину больше оружия!» И неважно, что у них не хватает людей! Требуйте, чтобы они применяли это оружие! И даже если бы они его применяли, они бы не были должным образом подготовлены. «Давайте навяжем перемирие, устроим перемирие с Россией!» — даже притом, что Россия знает: любое соглашение, которое мы с ними заключаем, не стоит бумаги, на которой оно написано. «Давайте изолируем! Давайте введём против России больше санкций!» — игнорируя тот факт, что нынешние санкции сделали Россию одной из сильнейших экономик мира. По последним отчётам, рост составил 5 процентов! И она производит своё собственное оружие, ей ничего от Запада не нужно!



Эти люди (авторы статей в американских СМИ. — ИноТВ) поистине живут в мире фантазий, в бреду. Они не могут принять тот факт, что они проиграли. Украина проиграла, НАТО тоже. И им придётся иметь дело с Россией. А этого они не хотят. Всё, чего они хотят, это демонизировать Путина, разделить Россию и забрать все природные ресурсы, которые мир вожделеет.



Дата выхода в эфир 20 ноября 2023 года.



* Ковбелл, или коровий колокольчик — ударный инструмент, фигурировавший в известном юмористическом номере Saturday Night Live. Фраза «Больше ковбелла!» стала в США идиомой, обозначающей призыв добавить чего-то, что и так есть, иногда без чувства меры (прим. ИноТВ).