Экс-аналитик ЦРУ: ястребы в США видят провал Украины, но не хотят менять стратегию
Действительно ли некоторые неоконсерваторы мало-помалу приходят к полному или частичному осознанию того, что Украина проиграла бой с Россией?
ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Теперь они все жмут на аварийную кнопку: в обычных СМИ, по крайней мере в печатных, стали появляться многочисленные статьи. К примеру, этот парень по фамилии Румер опубликовал статью, кажется, в The Wall Street Journal, за ним последовали Ричард Хаас и Чарльз Купчан. Купчан работал в Госдепартаменте при Обаме. Хасс — ох как давно в деле, чуть ли не протеже Киссинджера из 1980-х! И все они изложили факты: Украина проигрывает и у неё уже нет реалистичного пути к победе.
Однако в каждом из этих случаев предлагается решение, которое я называю стратегией «Больше ковбелла!*» из старого скетча Saturday Night Live, где каждые три минуты появлялся Кристофер Уолкен и говорил: «Эй, больше ковбелла! Вот что нужно этой рок-группе! Больше ковбелла!» В данном случае это означает делать то же, что мы делали и что не срабатывало.
«Давайте отправлять на Украину больше оружия!» И неважно, что у них не хватает людей! Требуйте, чтобы они применяли это оружие! И даже если бы они его применяли, они бы не были должным образом подготовлены. «Давайте навяжем перемирие, устроим перемирие с Россией!» — даже притом, что Россия знает: любое соглашение, которое мы с ними заключаем, не стоит бумаги, на которой оно написано. «Давайте изолируем! Давайте введём против России больше санкций!» — игнорируя тот факт, что нынешние санкции сделали Россию одной из сильнейших экономик мира. По последним отчётам, рост составил 5 процентов! И она производит своё собственное оружие, ей ничего от Запада не нужно!
Эти люди (авторы статей в американских СМИ. — ИноТВ) поистине живут в мире фантазий, в бреду. Они не могут принять тот факт, что они проиграли. Украина проиграла, НАТО тоже. И им придётся иметь дело с Россией. А этого они не хотят. Всё, чего они хотят, это демонизировать Путина, разделить Россию и забрать все природные ресурсы, которые мир вожделеет.
Дата выхода в эфир 20 ноября 2023 года.
* Ковбелл, или коровий колокольчик — ударный инструмент, фигурировавший в известном юмористическом номере Saturday Night Live. Фраза «Больше ковбелла!» стала в США идиомой, обозначающей призыв добавить чего-то, что и так есть, иногда без чувства меры (прим. ИноТВ).
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