В то время как ЦРУ продолжает поддерживать Зеленского, британские спецслужбы, по всей видимости, сделали ставку на главкома ВСУ Залужного, рассуждает бывший аналитик американской разведки Ларри Джонсон в интервью Syriana Analysis. Тем временем потери украинской армии убитыми и ранеными давно перевалили за миллион, а промышленная база США не способна обеспечить Украину снарядами и военной техникой, отмечает Джонсон.

Какова военная обстановка на Украине? Можно ли с уверенностью сказать, что Соединённые Штаты хотят заморозить конфликт на Украине, чтобы в данный момент сосредоточиться на Ближнем Востоке?



ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: У Соединённых Штатов нет никакого контроля над тем, что происходит на Украине. Они потеряли контроль. У США нет промышленной базы, чтобы снабжать Украину артиллерийскими снарядами, авиацией, артиллерийскими орудиями, танками — всем, что ей потребовалось бы, чтобы выдержать бой с Россией. Но ещё важнее то, что США не могут волшебным образом производить украинских детей и людские ресурсы для укомплектования личного состава.



Украинская армия опустошена, общее число потерь — убитыми и ранеными — давно перевалило за миллион. То, что вначале, два с лишним года назад, было 40-миллионным населением, теперь составляет всего 27 миллионов, потому что люди бегут оттуда.



Итак, на местах в военном смысле у Украины нет никакой инициативы, никаких средств для контрнаступления, всё это уничтожено Россией. И Россия сейчас продвигается на нескольких фронтах, пусть и медленно. Но цель не в том, чтобы посмотреть, как быстро они могут захватить территорию. Вся их цель — разгром и уничтожение украинской армии.



И из-за того что так совпало и началась израильская война в Газе, США полностью переключились с поддержки Украины на поддержку Израиля. И помощь со стороны военной разведки, и конкретные военные поставки, авиация, личный состав — всё это сосредоточено на Израиле, на поддержке Израиля. А Украина теперь как нелюбимая падчерица, которой приходится одеваться в обноски и есть после всех остальных детей. Она больше не в центре внимания.



Вдобавок к этому, похоже, начался конфликт между британцами и американцами за то, кто должен сохранить контроль хотя бы над номинальными руководителями Украины. Британцы, по всей видимости, поддерживают генерала Залужного. Американское ЦРУ поддерживает президента Зеленского. И в Telegram сегодня пишут, что Зеленский и его команда намерены провести полномасштабную чистку украинской армии. Если так и будет, я не могу себе представить, чтобы украинские кадровые военные спокойно позволили всё это, не оказав серьёзного сопротивления.



Итак, то, что мы видим сейчас, это полный развал структуры командования на Украине, а при таком развале нельзя и надеяться на сохранение эффективности на фронте.



Дата выхода в эфир 13 ноября 2023 года.