Скотт Риттер: Западная пропаганда винит во всём Путина, не в силах признать его превосходство

Американские политики не могут признать тот факт, что Россия выигрывает не из-за «пропаганды Путина», а благодаря его уму, терпению и пониманию военной тактики, заявил бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Judging Freedom. Дезинформацией занимаются как раз западные СМИ, которые надеются на то, что русские поверят в их чушь о Путине, уверен экс-военный.

Два дня назад лондонская газета The Telegraph со ссылкой на высокопоставленный британский военный источник сообщила, что у Великобритании закончилось военное оборудование для поставок Украине. Я не знаю, правда это или нет. Возможно, вы знаете. Но тот факт, что это было заявлено на всю общественность, заставляет меня спросить вас: приходят ли они к общему мнению, пусть и не совсем официально, что Украина проиграла, и всё кончено?

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер морской пехоты США: Полагаю, что да. Они не могут сейчас этого сказать с политической точки зрения, но они отчаянно пытаются найти какой-то выход.





Западный подход к России во многом основан на пропаганде. Это попытка провести психологическую операцию против российского народа в надежде на то, что он поверит негативным словам прессы о своём лидере, о положении дел и восстанет против Путина, и тогда Путин будет свержен изнутри. Если таков ваш план и такова ваша стратегия, то дезинформация — ваш лучший инструмент. Так почему бы не дезинформировать всех, пока можно?





Но я думаю, что разумные люди понимают, что этого не произойдёт, что всё решится на поле боя, и что Россия определённо выигрывает эту битву. И ничего не сможет изменить ситуацию. Сейчас мы видим, что люди становятся более честными с общественностью, с самими собой, чтобы подготовить всех к неизбежности победы России.

Тут кое-кто — я даже не буду говорить, кто это, пока мы не увидим её на экране, — королева дезинформации, утверждает, что это президент Путин подстрекает таких людей, как мы с вами и сотни тысяч тех, кто нас смотрит, на несогласие с американской помощью Украине. Интересно, рассчитывает ли она на то, что Джо Байден не будет переизбираться и что демократы снова (вы, наверное, уже догадались, кто это) обратятся к ней? Первый отрывок, пожалуйста.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, бывший госсекретарь США: Я думаю, что Путин не только рад разногласиям по поводу того, продолжать ли нам финансировать Украину и в каком объёме. Я думаю, что он их ещё и разжигает. Путин и его команда, осуществляющие вмешательство в скрытой и открытой форме, которое направлено на подрыв демократии и подстрекание политических лидеров, — это большая часть того, в чём, по его мнению, заключается его роль.

Ладно, оставим в стороне подрыв демократии, которым занимались ЦРУ и госдепартамент, когда она была госсекретарём. Но это действительно одна из самых странных вещей, которые я когда-либо слышал. Вы, я и тысячи людей, которые смотрят на нас, повержены дезинформацией Путина. Не его добропорядочностью, не его терпением, не его пониманием военной стратегии. Не тем, что Запад дважды обманул его в том, что «НАТО никогда не продвинется ни на дюйм на восток», а его хитростями против нас.

СКОТТ РИТТЕР: Я думаю, что, во-первых, это просто неуважение к вам, ко мне и ко всем американцам. Она не уважает нашу способность самостоятельно разбираться в фактах, не уважает нашу способность выстраивать информацию на основе собственных интеллектуальных способностей. Она рассчитывает, что мы, словно бараны, с готовностью будем следовать диктату, установленному ею и её коллегами по руководству.





В отличие от Хиллари Клинтон, Владимир Путин решает вопросы коллегиально. Он собирает людей, выслушивает их, обдумывает сказанное и формулирует позицию, которая затем выносится на рассмотрение перед принятием окончательного решения.





К чему я завёл эту тему? Потому что если мы и становимся чьими-то жертвами, то точно не Владимира Путина. Мы жертвы рационального подхода России как национального государства к решению международных проблем. И я полагаю, что большинство разумных людей скажут, что это, вероятно, лучший способ решения проблемы, в отличие от буквально диктаторской манеры, в которой американские лидеры подходят к этому вопросу. Либо будет по-моему, либо никак! Слушайте только мою информацию, всё, что отличается от моей, — это ложь, это дезинформация! И, разумеется, поскольку они не уважают нас с вами, это должно исходить не от американского народа. В этом должен быть виноват Путин. Если вы слышите, что кто-то обвиняет Путина, первое, что становится понятно, — этот человек ничего не знает о России.

Дата выхода в эфир 05 октября 2023 года.