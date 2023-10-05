SwebbTV: политики на Западе неверно оценили потенциал России из-за своей «чертовской некомпетентности и безответственности»

США и остальной западный мир «совершенно неверно» оценили военную и экономическую мощь России, сделав ставку на победу Украины, заявил Ларс Берн в интервью порталу SwebbTV. Киевскому режиму поставляется огромное количество оружия, но российская армия «разносит на куски» любую военную технику. Причиной разгрома Запада станут «некомпетентные и безответственные» чиновники, политики и военные, которые стали жертвами собственной пропаганды. Реальность оказалась полностью противоположной тому, что, по утверждениям Запада, должно было произойти, и теперь Европа страдает, а попытка надавить на Россию провалилась.

США и остальной западный мир «совершенно неверно» оценили военную и экономическую мощь России, а поражение в украинском конфликте будет дорого стоить власть имущим, заявил аналитик Ларс Берн в интервью порталу SwebbTV. По мнению шведского эксперта, Запад сделал ставку на победу Украины, но кажется, что это может произойти только в воображении, поскольку блок НАТО уже проиграл.

В США республиканцы временно перекрыли помощь Киеву, требуя от Белого дома сперва остановить массовую проблему с мигрантами на южной границе Соединённых Штатов. Однако в Евросоюзе уверяют, что независимо от решений США финансирование Украины продолжится. В то же время успехов ВСУ на поле боя не наблюдается — и возникает вопрос, сколько ещё территорий Украина в конечном итоге потеряет. Берн предполагает, что Украина сможет продолжать оставаться независимой страной только в случае, если Запад «незамедлительно» договорится с Россией, пишет SwebbTV.

Швеция отправила огромное количество оружия киевскому режиму, но российская армия «разносит на куски» всю поставленную скандинавской страной военную технику, будь то танки или боевые машины пехоты. Берн напомнил, что несколько месяцев назад в СМИ много говорилось о системах ПВО «Patriot», которые должны были защищать воздушное пространство над Украиной. Тем не менее больше о них не говорится ни слова, потому что, конечно же, ВС России «разбили их вдребезги», и сделано это было всего за несколько месяцев.

По мнению аналитика, в результате военного фиаско западные политики будут выглядеть как «посмешище». Кроме того, эксперт выразил большое беспокойство тем, что прибалтийские «государства-лилипуты» начинают издеваться над тамошней русской диаспорой, что, по его мнению, равнозначно, чтобы российская спецоперация распространилась и на них.

Ситуация для западного мира крайне шаткая, и причиной его разгрома послужат действия некомпетентных западных чиновников, политиков и военных. Получить сведения о российском ВПК и военном потенциале России было не так уж и сложно, но эта информация не поступала правящим кругам на Западе, ведь они стали жертвой собственной пропаганды, подчёркивает Берн. Реальность оказалась полностью противоположной тому, что, по утверждениям Запада, должно было произойти, и теперь Европа страдает, а попытка надавить на Владимира Путина провалилась, отмечает SwebbTV.

Западные политики повели себя настолько «чёртовски некомпетентно и безответственно», насколько это было возможно, считает эксперт. Берн убеждён, что его стране следовало бы продолжить поддерживать некогда успешную политику нейтралитета и неприсоединения и держаться в стороне от потенциальной войны с Россией, в которой сейчас увязла, в том числе и Швеция.

«Чёрт побери, среди них должен же быть хотя бы один умный и одарённый человек, который сможет рассказать, как действительно обстоят дела», — возмущённо заявил Ларс Берн в завершение интервью порталу SwebbTV.