Шведская «правящая элита» выстроилась по стойке смирно в очередь для того, чтобы сфотографироваться с Зеленским во время его внезапного визита в Швецию, сообщает SwebbTV. По мнению аналитика Магнуса Стенлунда, складывается впечатление, что правящим кругам скандинавской страны позвонили из Белого дома и дали прямое указание покорно отбросить все дела и «посодействовать».

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой приехал с визитом в Швецию. С ним один за другим встречались шведские общественные деятели и представители политической элиты. Зеленский, как обычно, был одет во всё зелёное. Ранее в социальных сетях его сравнивали c кем-то, кого на Западе называют «супергероями», передаёт SwebbTV со ссылкой на слова аналитика Магнуса Стенлунда.

Зеленский встретился со «всеми важными сановниками Швеции одновременно», которые отбросили все свои дела и тут же стали «доступными», несмотря на то что визит был внезапным и заранее не объявлялся. «У меня такое ощущение, что у них почти закружилась голова. Им позвонили из Белого дома и попросили посодействовать», — предполагает Стенлунд.

Тем не менее это вряд ли покажется разумным в будущем. Конфликт на Украине начинает всё больше походить на бессмысленную кровавую бойню, в ходе которой у Киева ничего не получается на поле боя. Как выразился полковник армии США Дуглас Макгрегор, сотни тысяч молодых людей погибают «ни за что», а сам кровавый конфликт был спровоцирован американской «преступной сетью», пишет SwebbTV.

По словам Стенлунда, все шведские политики «как по указке» фотографируются, ведь очень важно, чтобы все они были скомпрометированы. Потом это может показаться очень глупым поступком. Очевидно, что в различных средствах массовой информации на Западе действует аналогичный механизм, при котором все повторяют определённые вещи буквально. Совершенно ясно, что есть кто-то сверху, кто подаёт подобные сигналы, чтобы все стояли по стойке смирно, и никто не говорит ни слова против, завершает Стенлунд в эфире SwebbTV.