Newsweek: невпечатляющие результаты долгожданного контрнаступления ставят Зеленского перед «невозможным выбором»

Из-за невпечатляющих результатов долгожданного контрнаступления теперь перед Зеленским стоит «невозможный выбор», пишет Newsweek. Как отмечает издание, украинский лидер может пойти ва-банк, рискуя потерпеть дорогостоящий провал, или сократить потери Украины и смириться с политически болезненным поражением.
Президент Украины Владимир Зеленский оказался в затруднительном положении, пишет Newsweek.
Долгожданное контрнаступление Киева пока не впечатляет, говорится в статье.
Перед Зеленским теперь стоит «невозможный выбор: пойти ва-банк, рискуя потерпеть дорогостоящий провал, или сократить потери Украины и смириться с политически болезненным поражением».
Как заявили изданию осведомлённые источники, отсутствие прогресса на поле боя усилило стратегические дебаты на высшем уровне в правительстве Украины, что настроило некоторых членов офиса украинского президента против военного командования.
Кое-кто из первой группы хочет закрепить ограниченные успехи Киева и подготовиться к ожидаемому осенне-зимнему наступлению русских, говорится в статье. Но представители военного командования, в том числе главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, хотят продолжать контрнаступление.
«Среди украинского руководства определённо есть некоторые разногласия по поводу военной стратегии, — заявил Newsweek один анонимный источник, близкий к украинскому правительству. — Что касается военных, то есть Залужный и другие — но, очевидно, командует именно он, — которые хотят продолжать наступление. А политики задаются вопросами насчёт того, является ли это сейчас наиболее резонным. Или имеет смысл закрепиться в некоторых районах — там, где возможно, — и ослабить давление на линии снабжения и склады?»
Поскольку западные официальные лица явно обеспокоены медленными темпами операции Киева, в украинской столице назревают поиски виноватого, говорится в статье.
«Есть ощущение, что военные ввели их в заблуждение относительно того, насколько хорошо пройдёт это контрнаступление, и что со стороны военных им были предоставлены чрезмерно радужные оценки», — сказал источник Newsweek, имея в виду гражданских правительственных чиновников Киева. — И они этим недовольны».
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