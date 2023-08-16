Fria Tider: Швеция отправила 20 млрд шведских крон на военную поддержку Украины

Швеция отправит Киеву очередной 13-й по счёту пакет военной помощи, превысив общий объём своей военной поддержки Украины в размере 20 млрд шведских крон, сообщает Fria Tider. В него войдут запчасти для уже поставленных на Украину шведских танков и БМП, боеприпасы, транспортные средства, оборудование по разминированию и предметы первой необходимости.
Правительство Швеции представило предложение о выделении нового 13-го по счёту пакета военной помощи Киеву на сумму около 3,4 млрд шведских крон. Как отмечает издание Fria Tider, в общей сложности скандинавское королевство на сегодняшний день отправило на военную поддержку Украины безвозмездной помощи в объёме более 20 млрд шведских крон.
Среди прочего, Украина запросила запчасти для боевых машин пехоты CV90 и танков Stridsvagn 122, которые Швеция подарила Киеву. В ответ на полученный запрос шведское правительство отправит запасные части и предметы первой необходимости на сумму 1,1 млрд шведских крон.
Кроме того, в рамках очередного пакета помощи Стокгольм также безвозмездно передаст боеприпасы и компоненты к ним, а также транспортные средства и оборудование для разминирования на сумму 2,15 млрд шведских крон. В пакет военной помощи также войдёт компенсация Вооружённым силам Швеции расходов на логистику и безопасность доставки грузов.
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