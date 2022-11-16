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Expressen: Швеция поставит на Украину системы ПВО

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Швеция поставит на Украину системы противовоздушной обороны в рамках пакета военной поддержки, пишет Expressen. Об этом на пресс-конференции в среду заявил министр обороны королевства Пол Йонсон. Тем не менее он не смог сообщить, о каком именно оружии идёт речь, сославшись на соображения безопасности. Помимо зенитных комплексов, шведы планируют отправить Киеву автомобили-внедорожники, зимнее обмундирование, средства индивидуальной защиты и палатки.
Expressen: Швеция поставит на Украину системы ПВО
AP
На пресс-конференции в среду премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Украине предстоит трудная зима — и это увеличивает её ожидания от внешнего мира. Правительство Швеции выделит 720 млн крон на гуманитарную помощь и 3 млрд крон на военную поддержку Киева. Как отмечает издание, с конца февраля Швеция выделила Украине помощь в объёме более 5 млрд шведских крон. Помимо этого, шведы также внесут средства в фонд восстановления Украины во Всемирный банк.
 
Новая партия военной поддержки Украины со стороны Швеции на данный момент является крупнейшим разовым пакетом помощи, который на сегодняшний день предоставило королевство. На этот раз она включает в себя, среди прочего, систему ПВО. Шведский министр обороны Пол Йонсон из соображений безопасности не захотел уточнить, о каком именно оружии идёт речь в девятом по счёту пакете помощи, однако пообещал, что поставки будут продолжены в будущем, сообщает газета Expressen.
 
Военная поддержка будет включать в себя системы противовоздушной обороны с боекомплектом, а также автомобили-внедорожники, зимнее обмундирование, средства индивидуальной защиты и палатки. По словам Йонсона, поставляемая система ПВО соответствует запросам Украины и будет доставлена в течение двух недель, отмечает Expressen.
 
Кроме того, Кристерссон заявил о политической поддержке Украины со стороны Евросоюза, который на сегодняшний день отправил Украине помощь на сумму €19 млрд. С 1 января Швеция будет председательствовать в ЕС, и премьер пообещал поддержать вступление Украины в ЕС, резюмирует Expressen.
 
 
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Expressen Швеция Европа
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