Expressen: Швеция поставит на Украину системы ПВО

На пресс-конференции в среду премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Украине предстоит трудная зима — и это увеличивает её ожидания от внешнего мира. Правительство Швеции выделит 720 млн крон на гуманитарную помощь и 3 млрд крон на военную поддержку Киева. Как отмечает издание, с конца февраля Швеция выделила Украине помощь в объёме более 5 млрд шведских крон. Помимо этого, шведы также внесут средства в фонд восстановления Украины во Всемирный банк.

Новая партия военной поддержки Украины со стороны Швеции на данный момент является крупнейшим разовым пакетом помощи, который на сегодняшний день предоставило королевство. На этот раз она включает в себя, среди прочего, систему ПВО. Шведский министр обороны Пол Йонсон из соображений безопасности не захотел уточнить, о каком именно оружии идёт речь в девятом по счёту пакете помощи, однако пообещал, что поставки будут продолжены в будущем, сообщает газета Expressen.