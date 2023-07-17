SwebbTV Оригинал

SwebbTV: Швеция объявила о выделении крупнейшего в истории пакета помощи Украине

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Шведское правительство объявило о намерении выделить Киеву крупнейший за всю историю скандинавской страны пакет помощи, передаёт SwebbTV. В общей сложности его размер составит 6 млрд шведских крон, которые пойдут на развитие Украины и её интеграцию в Евросоюз. Как пояснил министр помощи и внешней торговли Швеции Йохан Форссел, речь идёт не о восстановлении Украины, а о создании принципиального другого государства.
SwebbTV: Швеция объявила о выделении крупнейшего в истории пакета помощи Украине
AP
Министр помощи и внешней торговли Швеции Йохан Форссел объявил на брифинге в Стокгольме о предоставлении Украине беспрецедентного пакета помощи в размере 6 млрд шведских крон. Член шведского правительства назвал такое решение властей самыми масштабными инвестициями в рамках двусторонней помощи за всю историю скандинавского королевства. Форселл подчеркнул, что самым важным для шведской гуманитарной политики на сегодняшний день является «победа Киева» в украинском конфликте и необходимость увеличения объёмов гумпомощи Украине, пишет SwebbTV.
 
Издание напоминает, что в общей сложности североевропейское государство уже отправило Киеву 22 млрд шведских крон, из которых 4 млрд — в виде гуманитарной помощи, а остальное — в качестве военной поддержки. Тем не менее шведский министр пообещал продолжить отправлять на Украину дополнительные целевые инвестиции.
 
Форссел заявил, что его правительство отошло от принципов предыдущего кабинета министров в отношении выделения помощи и работает над улучшением её эффективности. Высокопоставленный чиновник также подчеркнул, что политика помощи шведского правительства является частью обеспечения будущего вступления Украины в Евросоюз. Однако же он настаивал на коренном переустройстве Украины, а не просто на восстановлении страны.
 
«Наша цель состоит не в том, чтобы восстановить, что было раньше. Мы хотим построить что-то новое: более свободное, более экологичное, более безопасное», — заявил Форсселл во время пресс-конференции, указывает SwebbTV. Среди целей политики помощи шведского правительства — строительство критической инфраструктуры, «зелёный переход» и устойчивое развитие, то есть реализация западной климатической энергетической и транспортной политики. Третья цель — инклюзивное экономическое развитие, предпринимательство, торговля, а также борьба с коррупцией. Четвёртая — безопасность и стабилизация, которая будет включать в себя работу над устойчивыми решениями для внутренних переселенцев на Украине, работу по разминированию и по реинтеграции бойцов ВСУ с фронта.
 
Последняя цель — соблюдение прав человека, демократии, принципов верховенства права и равенства. Те, кого Форселл назвал «правозащитниками», получат целевую поддержку от аппарата правительства. ЕС и Швеция ранее диктовали условия того, какую страну можно считать демократией, а какую нет. Например, националистическая и консервативная политика, проводимая в Венгрии, была названа идущей вразрез с тем, что считается «демократией». Таким образом, считается, что народ Венгрии сделал неправильный демократический выбор. Где на политической шкале окажутся так называемые «правозащитники» на Украине, пока неизвестно, завершает автор статьи.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
SwebbTV Швеция Европа
теги
Европа Евросоюз ЕС Запад заявление помощь правительство рекорд Скандинавия Украина финансы Швеция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров