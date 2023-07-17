Шведское правительство объявило о намерении выделить Киеву крупнейший за всю историю скандинавской страны пакет помощи, передаёт SwebbTV. В общей сложности его размер составит 6 млрд шведских крон, которые пойдут на развитие Украины и её интеграцию в Евросоюз. Как пояснил министр помощи и внешней торговли Швеции Йохан Форссел, речь идёт не о восстановлении Украины, а о создании принципиального другого государства.

Министр помощи и внешней торговли Швеции Йохан Форссел объявил на брифинге в Стокгольме о предоставлении Украине беспрецедентного пакета помощи в размере 6 млрд шведских крон. Член шведского правительства назвал такое решение властей самыми масштабными инвестициями в рамках двусторонней помощи за всю историю скандинавского королевства. Форселл подчеркнул, что самым важным для шведской гуманитарной политики на сегодняшний день является «победа Киева» в украинском конфликте и необходимость увеличения объёмов гумпомощи Украине, пишет SwebbTV.

Издание напоминает, что в общей сложности североевропейское государство уже отправило Киеву 22 млрд шведских крон, из которых 4 млрд — в виде гуманитарной помощи, а остальное — в качестве военной поддержки. Тем не менее шведский министр пообещал продолжить отправлять на Украину дополнительные целевые инвестиции.

Форссел заявил, что его правительство отошло от принципов предыдущего кабинета министров в отношении выделения помощи и работает над улучшением её эффективности. Высокопоставленный чиновник также подчеркнул, что политика помощи шведского правительства является частью обеспечения будущего вступления Украины в Евросоюз. Однако же он настаивал на коренном переустройстве Украины, а не просто на восстановлении страны.

«Наша цель состоит не в том, чтобы восстановить, что было раньше. Мы хотим построить что-то новое: более свободное, более экологичное, более безопасное», — заявил Форсселл во время пресс-конференции, указывает SwebbTV. Среди целей политики помощи шведского правительства — строительство критической инфраструктуры, «зелёный переход» и устойчивое развитие, то есть реализация западной климатической энергетической и транспортной политики. Третья цель — инклюзивное экономическое развитие, предпринимательство, торговля, а также борьба с коррупцией. Четвёртая — безопасность и стабилизация, которая будет включать в себя работу над устойчивыми решениями для внутренних переселенцев на Украине, работу по разминированию и по реинтеграции бойцов ВСУ с фронта.

Последняя цель — соблюдение прав человека, демократии, принципов верховенства права и равенства. Те, кого Форселл назвал «правозащитниками», получат целевую поддержку от аппарата правительства. ЕС и Швеция ранее диктовали условия того, какую страну можно считать демократией, а какую нет. Например, националистическая и консервативная политика, проводимая в Венгрии, была названа идущей вразрез с тем, что считается «демократией». Таким образом, считается, что народ Венгрии сделал неправильный демократический выбор. Где на политической шкале окажутся так называемые «правозащитники» на Украине, пока неизвестно, завершает автор статьи.