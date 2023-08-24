Зеленского свергнут или убьют — экс-аналитик ЦРУ предсказал, как закончится конфликт на Украине

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон поделился своим прогнозом о том, чем закончится противостояние между Киевом и Москвой. На его взгляд, при сохранении текущей ситуации украинского президента ждёт государственный переворот или даже физическое устранение.

Чем это (украинский конфликт. — ИноТВ), скорее всего, закончится? Президент Зеленский примет реальное положение дел, против него устроят переворот или генералы просто скажут войскам: «Ребята, расходитесь по домам, всё кончено»? Украинские генералы скажут украинским войскам: «Ребята, расходитесь по домам, всё кончено».

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Я думаю, что наиболее вероятный сценарий — свержение Зеленского. Второй наиболее вероятный вариант — его убийство. Я сомневаюсь, что Зеленский сделает разворот на 180 градусов, обратится к российской стороне и заявит: «Ладно, давайте договариваться». Потому что я не думаю, что русские настроены вести переговоры.

На каких условиях? Единственные условия переговоров — Украина должна капитулировать, прекратить нападения на российскую территорию, не соглашаться вступать в НАТО, держаться подальше от НАТО и предоставить гарантии безопасности России. Я не вижу, чтобы Россия смягчила какую-либо из этих позиций.

Дата публикации 23 августа 2023 года.