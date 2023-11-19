Французский эксперт: конфликт на Ближнем Востоке дал Путину шанс показать лицемерие Запада

Конфликт на Ближнем Востоке позволил Владимиру Путину обратить внимание Глобального Юга на двойные стандарты Запада, заметил в эфире телеканала LCI французский журналист Рено Жерар. По словам эксперта, риторика российского лидера отныне находит полное понимание не только в арабском мире, но и в других частях света, и это стало для Путина долгожданной хорошей новостью.

РЕНО ЖЕРАР, выдающийся журналист, эксперт по геополитике: Я думаю,что Путин доказал, что обладает «стратегическим терпением». То есть фактически — не уверен, что это сравнение ему бы понравилось, — но это похоже на положение Англии после встречи в Тильзите Наполеона и (русского) царя Александра I.

Наполеон тогда по сути взял под контроль Европу, он только что победил во Фридландском сражении, договорился с царём, так что всё это не на пользу Англии. Конечно, Англия затопила французский флот в Трафальгарском сражении, но тем не менее. И вот, англичане решают ждать хорошей новости. И хорошей новостью, конечно, стала война в Испании, начатая Наполеоном в 1809 году и последовавшие за ней стратегические ошибки, которые принесли удачу России.

Здесь, думаю, то же самое. Даже если он (Путин. — ИноТВ) не ждал этой войны на Ближнем Востоке, с точки зрения имиджа она принесла большую пользу для второй его войны, о которой говорил Бертран, — гибридной войны с Западом. Есть конфликт на Украине, и есть всеобъемлющая война с Западом. Почему это принесло пользу? Он показывает кадры из Газы. Газу обстреливают американскими бомбами. И он говорит: «Вот что делают американские бомбы». Таким образом, американцы уже не могут заниматься нравоучениями, к примеру, по поводу Мариуполя. Говорят, что Газа во многом напоминает Мариуполь, хотя очевидно, что обстоятельства и причины этих конфликтов кардинально отличаются.

Но эта риторика находит полное понимание в странах Глобального Юга, которые обвиняют Запад в двойных стандартах, в частности, по вопросу международных санкций. Есть те, против кого вводят санкции. Против сербов вводили санкции с 1992 года, но против Израиля санкции не вводят никогда, что бы он ни делал. И эта риторика производит эффект не только во всех арабских странах и на Ближнем Востоке, но и во всех странах Африки и даже в Латинской Америке, как мы видели. И даже, скажу вам, в Европе. Как мы видели, новое правительство Санчеса заняло чрезвычайно жёсткую позицию в отношении Израиля, как и правительство Ирландии.

Таким образом, разумеется, всё это — хорошие новости для Путина. Он не выдумал их, а воспользовался шансом, который был ему дан, и поэтому у него такой радостный вид. Что до военных неудач, о которых заявляло множество генералов в этой студии: нет, Россию так легко не победить.

Дата выхода в эфир 17 ноября 2023 года.