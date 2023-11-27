Глава Баварии: федеральное правительство ввергло страну в тяжелейший государственный кризис

Правящая коалиция Олафа Шольца решила обойти решение конституционного суда Германии, признавшего бюджет несоответствующим основному закону страны. Чтобы продолжить финансирование государственных расходов в стране, объявлена чрезвычайная ситуация. Глава Баварии Маркус Зёдер критикует принятое решение, по его мнению, Берлин вверг страну в «тяжёлый государственный кризис», так как «не имеет ни плана, ни головы», сообщает Die Welt. Немецкий политик призывает Шольца переосмыслить выбранный курс, поменять энергетическую политику и не отказываться от ограничений государственного долга.

Решение конституционного суда Германии о несоответствии бюджета, предложенного правительством Олафа Шольца, основному закону страны спровоцировало кризис в ФРГ. Глава Баварии Маркус Зёдер призывает, однако, винить не судей, а правящую коалицию. Она, по его мнению, «не имеет ни плана, ни головы», — цитирует политика газета Die Welt. На съезде своей партии — Христианского социального союза — в Нюрнберге Зёдер заявил, что правительство «шатается» и необходимо «подождать и посмотреть, сможет ли оно хотя бы восстановить самообладание и сможет ли оно по-прежнему стабильно управлять страной».

Правительство Германии объявило чрезвычайное положение и тем самым приостановило действие конституционных ограничений по увеличению госдолга страны, чтобы сохранить государственную функциональность на фоне решения суда. Зёдер, однако, критикует такое решение, потому что «это ляжет на плечи граждан», правительство, по его мнению, уклоняется от необходимого переосмысления своего курса. «Сейчас объявлено о чрезвычайном положении из-за бюджета, на самом деле это не что иное, как чрезвычайное положение этого правительства», — приводит слова политика немецкая газета.

Из-за решения конституционного суда ФРГ правительство в Берлине больше не сможет субсидировать возросшие цены за электроэнергию, а «это означает высокий уровень неопределённости для Германии и более высокие цены на электроэнергию для граждан и компаний». «Оказалось, что идея субсидировать цены на электроэнергию не работает», — подчёркивает Зёдер, поэтому «нужна другая энергетическая политика». Издание указывает, что баварский политик активно выступает за пересмотр решения об отказе от АЭС.

«Зёдер видит в Германии тяжёлый государственный кризис после проблем в бюджетной политике», — констатирует Die Welt, причём «кризис сделан дома». Федеральное правительство в Берлине уничтожило экономику, поторопилось с увеличением социальных пособий, а теперь ещё и угрожает ресторанному бизнесу, повышая НДС для гастрономии с 7 до 19%. «Всё это должно быть отменено», — требует Зёдер. На съезде ХСС он заявил, что решение Берлина обойти конституционные ограничения по увеличению госдолга путём объявления чрезвычайной ситуации является ошибкой, так как именно «стабильная бюджетная политика делала Германию великой».