Глава Баварии: федеральное правительство ввергло страну в тяжелейший государственный кризис
Решение конституционного суда Германии о несоответствии бюджета, предложенного правительством Олафа Шольца, основному закону страны спровоцировало кризис в ФРГ. Глава Баварии Маркус Зёдер призывает, однако, винить не судей, а правящую коалицию. Она, по его мнению, «не имеет ни плана, ни головы», — цитирует политика газета Die Welt. На съезде своей партии — Христианского социального союза — в Нюрнберге Зёдер заявил, что правительство «шатается» и необходимо «подождать и посмотреть, сможет ли оно хотя бы восстановить самообладание и сможет ли оно по-прежнему стабильно управлять страной».
Правительство Германии объявило чрезвычайное положение и тем самым приостановило действие конституционных ограничений по увеличению госдолга страны, чтобы сохранить государственную функциональность на фоне решения суда. Зёдер, однако, критикует такое решение, потому что «это ляжет на плечи граждан», правительство, по его мнению, уклоняется от необходимого переосмысления своего курса. «Сейчас объявлено о чрезвычайном положении из-за бюджета, на самом деле это не что иное, как чрезвычайное положение этого правительства», — приводит слова политика немецкая газета.
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