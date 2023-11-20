Spiegel: французским чиновникам придётся потесниться, чтобы сократить расходы правительства

Правительство Франции хочет значительно сократить расходы на офисные помещения, чтобы уменьшить свои долги, пишет немецкий журнал Der Spiegel. В следующем году оно уже планирует сократить свои расходы на €16 млрд, а для этого может быть продана часть государственной недвижимости. В частности, помещения, используемые администрацией, должны быть сокращены на четверть.

Правительство Франции хочет резко сократить расходы на офисные помещения, чтобы брать на себя меньше новых долгов, пишет немецкий журнал Der Spiegel. По словам министра финансов Брюно Ле Мэра и министра бюджета Томы Казнэва, при этом может быть продана государственная недвижимость. Кроме того, правительство также хочет пересмотреть пособия для пожилых безработных.

По словам Казнэва, офисные помещения, используемые администрацией, должны быть сокращены на четверть. Это возможно, в том числе, и за счёт огромного роста числа домашних офисов после пандемии коронавируса. «Здесь есть реальный рычаг для экономии, особенно с учётом новых форм работы», — пояснил он.

На данный момент соотношение офисных площадей на одного государственного служащего составляет 24 кв.м, что намного выше стандартов частного сектора. Сейчас правительство хочет снизить этот показатель до 16 кв.м. «Мы также можем рассмотреть возможность продажи недвижимости», — добавил Казнэв.

Комментарии его коллеги по кабинету были гораздо более острыми, когда его спросили, можно ли достичь цели по борьбе с безработицей. Правительство объявило о намерении снизить уровень безработицы с семи до пяти процентов к 2027 году. Министр финансов Брюно Ле Мэр ответил, что для этого потребуется пересмотреть социальную политику, в частности, пособия по безработице.

«Мы приложили немало усилий, чтобы прийти с девяти к семи процентам, но для достижения пяти процентов необходимо принять смелые решения, — отметил Ле Мэр. — Необходимо пересмотреть все системы, способствующие безработице среди пожилых людей».

Казнэв также подтвердил, что правительство будет добиваться дополнительного сокращения расходов на общую сумму €12 млрд в бюджете на 2025 год. В следующем году французское правительство уже планирует сократить свои расходы на €16 млрд. Это позволит сократить новый долг до 4,4% от объёма экономического производства в 2024 году и до 3,7% в 2025 году, сообщает Der Spiegel.