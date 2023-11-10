NewsNation: американцы по уши в долгах — больше, чем когда-либо в истории человечества

Американцы накопили долгов больше, чем когда-либо в истории, сообщает канал NewsNation. На сегодня эта цифра достигла уже 17 триллионов долларов. Причём один триллион набежал исключительно по кредитным картам. По мнению экспертов, на это повлиял целый ряд факторов. Но прежде всего это связано с тем, что за последние два года стоимость жизни в США выросла на 14 процентов.

Итак, американцы накопили больше долгов, чем когда-либо в человеческой истории. Ха-ха, я сказала «человеческой истории». Мы все американцы. Все мы видели те карточки, кредитки с процентными ставками. 17 триллионов долларов! Из них один триллион связан исключительно с теми картами.

К нам присоединяется обозреватель NewsNation и New York Post Лидия Мойнихан. Ок, это касается большинства из нас или мы почти все живём не по средствам?

ЛИДИЯ МОЙНИХАН, обозреватель: Это и есть американская мечта, разве нет? Я понимаю, это такая неудачная комбинация, когда личные доходы ниже личных трат. И мы сталкиваемся с таким сочетанием факторов, которые и довели нас до этого.





Вы, конечно, помните, мы много говорили про инфляцию. Так вот, если вкратце, за последние два года стоимость жизни для среднестатистического американца выросла примерно на 14 процентов. Это, конечно же, играет огромную роль в происходящем.





Все эти небольшие приятности, которыми мы себя радовали во время карантина, стимулирующие чеки, которые приходили время от времени — это всё теперь закончилось. Сегодня людям пришлось снова возобновить платежи по студенческим займам — это тоже создаёт дополнительную финансовую нагрузку.





И в то же время мы наблюдаем, как процентные ставки скачут довольно сильно, поэтому вы платите больше по ипотеке. Если у вас есть задолженность по кредитной карте — а очевидно, что это касается очень многих, — то вы платите примерно на 20 процентов больше. А раньше средней ставкой было 16 процентов — ещё год назад.





И дело в том, что этот вопрос касается очень многих американцев. Однако большинство из них заявили, что предпочли бы поговорить о своём весе, чем о долгах по кредитной карте. Это просто отрицание проблемы.

Но обычно эти два вопроса взаимосвязаны.

ЛИДИЯ МОЙНИХАН, обозреватель: Да, это такой психологический момент. Вы правы. Это всё переплетается в своеобразный эмоциональный суп. Но я считаю, очень важно быть в курсе, особенно когда приближается сезон праздников.





Очень многие привилегии, которые вам обещают при покупках, те карты, которые вам навязывают в Sephora или JC Penny, где вы ещё закупаетесь — так вот, там процентные ставки, как правило, ещё выше. Около 30 процентов. Так что надо быть осторожнее в сезон праздников.





И конечно, есть разные варианты. Потребительский кредит — его часто можно использовать, чтобы расплатиться с зачастую изнуряющей задолженностью по кредитной карте.

Да, и банки иногда предлагают очень хорошие варианты с авансами наличными и тому подобным. Тогда вы платите ноль процентов. Нужно просто разобраться. Выбирайтесь из долгов! В этом году, если получится. Лидия, спасибо!

Дата выхода в эфир 08 ноября 2023 года.